Dantejskie sceny przed derbami we Włoszech. "Kaski, pałki, kije i śrubokręty" [WIDEO]

Derby Rzymu (z wł. Derby della Capitale) to jeden z najważniejszych meczów na piłkarskiej mapie Europy. Radja Nainggolan, a więc były piłkarz Romy z lat 2014-2018 przyznał wprost w jednym z wywiadów, że "w Rzymie derby są kwestią życia i śmierci". Cztery ostatnie pojedynki derbowe to trzy zwycięstwa Lazio (wszystkie po 1:0 - red.) i jeden remis. Przed kwietniowymi derbami faworytem jednak wydawała się Roma, która miała sześć punktów przewagi nad Lazio i wciąż pozostaje w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Często na boisku jest gorąca atmosfera między piłkarzami, w tym mnóstwo prowokacji, co przekłada się na żółte i czerwone kartki. Równie gorąco jest też między najbardziej zagorzałymi kibicami obu zespołów.

Dantejskie sceny przed derbami Rzymu. Aresztowany lider ultrasów Lazio

Włoskie media informują o zdarzeniach, do jakich doszło na kilka godzin przed meczem na Stadio Olimpico. Około godz. 9:30 w dzielnicy Ponte Milvio w Rzymie doszło do spięcia między kibicami Romy i Lazio. W tym miejscu kibice Romy mieli się spotkać. Wtedy około 200 sympatyków Lazio zaatakowało setkę fanów Romy. Bardzo szybko na miejscu pojawiła się policja, która zaczęła rozdzielać zwaśnione strony. Służby użyły bomb dymnych, a także gazu łzawiącego. Aresztowano jednego z liderów ultrasów Lazio, a także dwóch kibiców Romy, w tym jednego 41-latka.

Policja zarekwirowała kaski, pałki, kije i śrubokręty. Aby uniknąć eskalacji podobnych zdarzeń, dziennik "Corriere dello Sport" podaje, że okolice stadionu w Rzymie zabezpiecza około tysiąca funkcjonariuszy, w tym ze służby ochrony terytorialnej. "To maksymalny poziom ryzyka. Derby są oznaczone jako wydarzenie o maksymalnym ryzyku. W związku z tym planowana jest ścisła kontrola przed stadionem, by uniknąć bezpośredniego kontaktu między kibicami Romy i Lazio" - czytamy w artykule. Warto dodać, że sobotnią nocą w Rzymie pojawił się baner przeciwko kibicom Lazio z zabarwieniem antysemickim.

A jak zakończyły się kwietniowe derby Rzymu? W nich Roma wygrała 1:0 po golu Gianluki Manciniego w 42. minucie. Tym samym zespół prowadzony przez Daniele De Rossiego przerwał niechlubną serię i strzelił pierwszego gola w derbach od 20 marca 2022 r. i wygranej 3:0 nad Lazio. Z ławki rezerwowych ten mecz obserwował Nicola Zalewski.

Roma ma 55 punktów po 31 meczach i traci dwa do czwartej Bolonii. Lazio z kolei pozostaje na siódmym miejscu z 46 punktami.