Klamka zapadła! Arcyważna deklaracja Szczęsnego ws. kontynuowania kariery

Reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni w finale baraży pokonali Walię. Do wyłonienia zwycięzców potrzebne były jednak rzuty karne. W nich decydującej jedenastki nie trafił Daniel James.

Wojciech Szczęsny uciął wszelkie spekulacje ws. końca kariery

Czerwcowy turniej będzie także pożegnaniem z kadrą dla Wojciecha Szczęsnego. Nie od dziś wiadomo, że po Euro planuje on zakończenie kariery reprezentacyjnej. Potwierdził to także w ostatniej rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim na kanale Foot Truck.

34-latek został zapytany o to, czy to jest decyzja nieodwołana. - I to jest bez odwołania? A gdyby twoje nowo narodzone dziecko cię poprosiło o to, żebyś grał dalej, to czy to coś zmieni? - zastanawiał się Wiśniowski.

- Powiem ci, że po Euro może jeszcze być ciężko z mową. Nie, wątpię, ale też nikt za bardzo nie próbuje mnie namawiać na zmianę tej decyzji. I moja rodzina wie, jakie ma plany i chyba wiedzą, że to taka naturalna kolej rzeczy - odparł z uśmiechem Szczęsny.

Bramkarz zauważył, że po Euro dla reprezentacji rozpocznie się kolejny ważny czas - przygotowania do mistrzostw świata. - Nie ma sensu tego nowego cyklu reprezentacji, czyli przygotowań do mundialu zaczynać, jeśli miałbym go nie skończyć. Zostać w reprezentacji, żeby zagrać parę meczów w Lidze Narodów, to myślę, że lepiej oddać innym, żeby przygotowali się do nowego cyklu - przyznał golkiper.

Wojciech Szczęsny debiutował w barwach narodowych jako 19-latek. Miało to miejsce 18 listopada 2009 roku. Z orzełkiem na piersi rozegrał dotychczas 81 spotkań.