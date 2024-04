Burza wokół Milika. Możliwy najczarniejszy scenariusz

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu rozczarowuje w Juventusie. Zazwyczaj jest rezerwowym, a jeśli pojawia się na boisku, to rzadko daje drużynie tyle, ile się od niego oczekuje. Przez to we Włoszech coraz więcej mówi się o tym, że reprezentant Polski niedługo może pożegnać się z turyńskim klubem. Na to wskazywałyby również informacje, jakie w mediach społecznościowych przekazał znany włoski dziennikarz Nicolo Schira.

3 Fot. Massimo Pinca / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl