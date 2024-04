To nagranie obnaża reprezentanta Polski. Trudno uwierzyć, co o nim napisali po meczu [WIDEO]

W poniedziałek Inter Mediolan podejmował na własnym stadionie Empoli w 30. kolejce Serie A. Gospodarze byli zdecydowanym faworytem tego meczu i szybko objęli prowadzenie. Już w szóstej minucie spotkania gola na 1:0 strzelił Federico Dimarco.

Błąd Bartosza Bereszyńskiego w końcówce meczu

W zespole gości od pierwszych minut wystąpiło aż trzech Polaków - Szymon Żurkowski, Sebastian Walukiewicz i Bartosz Bereszyński. Najlepiej prezentował się ten ostatni. Obrońca popisał się kilkoma udanymi interwencjami i skutecznie chronił zespół przed utratą kolejnej bramki. Niestety w końcówce spotkania popełnił duży błąd.

W 81. minucie Inter ruszył z akcją. Denzel Dumfries dograł piłkę do wbiegającego w pole karne Alexisa Sancheza, a Bartosz Bereszyński zgubił krycie, zbyt wolno ruszył do Chilijczyka i nie był w stanie go dogonić. Tym samym napastnik nie miał problemów ze strzeleniem gola. Finalnie wynik już się nie zmienił i Inter Mediolan pokonał Empoli 2:0.

Mimo błędu przy drugim trafieniu włoskie media pozytywnie oceniły występ Bereszyńskiego. "Miał jedną kluczową interwencję" - czytamy w Eurosporcie, gdzie wystawiono mu ocenę 6.5 (w skali 1-10). Taką samą ocenę otrzymał również od portalu Calciomercato.com. "Wybił głową strzał Thurama, a następnie zablokował wślizgiem uderzenie Pavarda. Popełnił błąd przy golu Sancheza" - napisali dziennikarze. Nieco niżej natomiast oceniony został przez TuttoMercatoWeb (6).

Empoli po 30 kolejkach zajmuje 18. miejsce w tabeli Serie A i ma na koncie 25 punktów, tyle samo co 17. Frosinone znajdujące się poza strefą spadkową. Inter natomiast jest liderem i pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Nad drugim Milanem ma 14 punktów przewagi.

Bartosz Bereszyński trafił do Empoli latem zeszłego roku na zasadzie wypożyczenia z Sampdorii. W bieżącym sezonie zagrał łącznie 18 meczów i zaliczył jedną asystę.