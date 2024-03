Takich słów o Zielińskim jeszcze nie było. Dyrektor Napoli naprawdę to powiedział

Piotr Zieliński pojawił się na początku drugiej połowy meczu Napoli z Atalantą, ale jego zespół przegrał 0:3. Przez to aktualni mistrzowie Włoch znacznie sobie utrudnili walkę o awans do europejskich pucharów, przede wszystkim do Ligi Mistrzów. Jedno z pytań dziennikarzy do Mauro Meluso, dyrektora sportowego Napoli, dotyczyło właśnie Zielińskiego. Działacz postanowił porównać jego sytuację do... Kyliana Mbappe.

