Gigant chce Arkadiusza Milika. Hitowy transfer możliwy już latem!

Arkadiusz Milik przeżywa ostatnio trudny okres. Selekcjoner Michał Probierz nie znalazł dla niego miejsca w reprezentacji Polski na marcowe baraże z Estonią i Walią. Wolał postawić na Lewandowskiego, Świderskiego, Buksę i Piątka. Piłkarz Juventusu i tak nie byłby zdolny do gry, bo nie tak dawno w meczu z Genoą nabawił się kontuzji. Na jego dyspozycję narzekają także w klubie. Według portalu calciomercato.it Polak może go opuścić już latem.

Juventus pozbędzie się napastnika. Milik zagrożony

Dziennikarze są przekonani, że w kolejnym oknie transferowym Juventus sprzeda kogoś z dwójki Arkadiusz Milik - Moise Kean. "O jednego za dużo" - wprost zaznaczyli w tytule. Obaj napastnicy w tym sezonie grają i strzelają niewiele. Milik na murawie meldował się co prawda aż 28 razy, ale zazwyczaj były to wejścia z ławki na końcowe minuty. W sumie Polak uzbierał ich tylko 865. W tym czasie zdobył trzy bramki w Serie A i trzy w Pucharze Włoch. Jeszcze gorzej przedstawiają się statystyki Keana, który zagrał 14 razy i nie strzelił ani jednego gola. Usprawiedliwia go jednak kontuzja, z którą zmagał się od grudnia do marca.

Jak zauważyło calciomercato.it, Kean miał opuścić Turyn już poprzedniego lata i udać się na wypożyczenie do Atletico Madryt. Tak się jednak nie stało, bo napastnik odniósł kontuzję. Teraz Juventus ma być gotów sprzedać 24-latka za 15 mln euro. Pytanie tylko, czy jakaś drużyna się na to skusi, skoro jego kontrakt będzie obowiązywał jeszcze tylko rok.

Media: AC Milan chce Arkadiusza Milika. Zastąpi transferowy niewypał

Gdyby nie udało się sprzedać Keana, w odstawkę może pójść Arkadiusz Milik. Zdaniem portalu Polaka chciałby ściągnąć AC Milan. Tam miałby zastąpić sprowadzonego latem Lukę Jovicia, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt i niewiele wskazuje, by został przedłużony.

Arkadiusz Milik do Juventusu przeniósł się w 2022 r. z Olympique'u Marsylia. Dla włoskiego klubu zdobył jak dotąd 15 bramek i zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 r. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 7 mln euro.