Boniek w końcu zabrał głos. Pokusił się o wyjątkowe wyznanie

16 stycznia - to właśnie tego dnia Jose Mourinho stracił pracę w Romie. W jego ostatnim meczu Roma przegrała 1:3 z Milanem na San Siro. Portugalczyk zdołał zdobyć Ligę Konferencji i dotarł do finału Ligi Europy, ale nie dał Romie powrotu do rozgrywek Ligi Mistrzów. Mourinho został zastąpiony przez Daniele De Rossiego, a więc absolutną legendę klubu, dla którego zagrał ponad 600 meczów. W roli trenera De Rossi przegrał tylko dwa z trzynastu meczów we wszystkich rozgrywkach. Jak jego pracę ocenia Zbigniew Boniek?

Boniek mówi o De Rossim. Chce, żeby był "Fergusonem Romy"

Boniek udzielił wywiadu dziennikowi "Il Romanista", w którym odniósł się nt. sytuacji na ławce trenerskiej Romy. Jego zdaniem De Rossi trafił do klubu w odpowiednim momencie. - De Rossi przybył na ratunek we właściwym czasie, bo era Mourinho musiała zostać zamknięta. Nadszedł czas, by zakończyć ten związek. Daniele to inteligentny facet, jest zmotywowany i to może być piękna historia dla Romy. To były zawodnik i kapitan tego zespołu przez lata, a teraz trener - powiedział.

- Wystarczyła mała zmiana w podejściu do zespołu, w relacjach z piłkarzami i od razu przyszły wyniki. Teraz musimy obserwować, jak ta historia się zakończy. Osobiście życzę mu, by został naszym Alexem Fergusonem i pozostał przez wiele lat w Romie - dodał Boniek. Warto dodać, że Ferguson był trenerem Manchesteru United przez 27 lat i w tym czasie wygrał 38 trofeów. Obecny kontrakt De Rossiego z Romą wygasa w czerwcu tego roku. Z doniesień włoskich mediów wynika, że umowa może zostać przedłużona o kolejne sezony.

Poza rywalizacją w Serie A Roma ma też przed sobą dwumecz z Milanem w ćwierćfinale Ligi Europy. Jak Boniek typuje te pojedynki? - Milan jest faworytem, ale Roma będzie miała w tych meczach swoje szanse i może je wykorzystać. Fundamentalne będzie zatrzymanie lewej strony z Theo Hernandezem i Rafaelem Leao. Jeśli oni zostaną zneutralizowani, to dwumecz może być wyrównany. To będzie kluczem do awansu - podsumował były prezes PZPN.

Boniek był związany z Romą jako piłkarz w latach 1985-1988. Obecnie jest wiceprezesem UEFA. Mimo wielu plotek o możliwym objęciu jednego z kierowniczych stanowisk bądź roli doradcy w Romie finalnie do tego nie doszło.

Obecnie Roma zajmuje piąte miejsce w lidze włoskiej z 51 punktami i traci trzy do czwartej Bolonii, która zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Terminarz Romy jest jednak wymagający, bo do końca sezonu zagra jeszcze derby miasta z Lazio, a także będzie rywalizować z Bolonią, Napoli, Juventusem czy Atalantą Bergamo.