To byłby hit nad hity. Gigant chce zastąpić Polaka Szymańskim

Pewne jest, że od nowego sezonu piłkarzem Napoli nie będzie już Piotr Zieliński. Reprezentant Polski podjął decyzję o tym, by nie przedłużać wygasającego kontraktu. Tym samym Zieliński opuści klub po ośmiu latach, w których zdobył mistrzostwo Włoch i krajowy puchar. W związku z tym Napoli musi szukać jego następcy. Do tej pory w mediach pojawiła się kandydatura Lewisa Fergusona z Bolonii, ale też sugerowano, że Napoli może wykupić Hameda Juniora Traore, którego wypożyczyło z Bournemouth z opcją wykupu za 25 mln euro. Ostateczny wybór może być jednak inny.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Szymański następcą Zielińskiego w Napoli? Pada konkretna kwota

Włoski dziennikarz Nicolo Schira był gościem w audycji "Radio Marte", podczas której poinformował, że Napoli może zwrócić się latem w stronę Sebastiana Szymańskiego. - W przypadku Szymańskiego mówimy tutaj o kwocie w przedziale 25-30 mln euro. To kwota, którą da się zdecydowanie łatwiej wynegocjować niż w przypadku Heorhija Sudakova. Co więcej, Napoli ma dobre relacje z Fenerbahce - przekazał dziennikarz. Napoli jest zatem kolejnym klubem, który przez ostatnie tygodnie jest łączony z transferem Szymańskiego. Wcześniej pojawiały się plotki o Milanie, Juventusie, Tottenhamie czy Manchesterze United.

Wcześniej włoskie media określały Szymańskiego "idealnym następcą Zielińskiego, który teraz strzela jak napastnik. "Szymański ma naturę trequartisty (z wł. ofensywnego pomocnika - red.) i umiejętność robienia wielu rzeczy, statystycznie pięknych" - pisał dziennik "Corriere dello Sport". Wcześniej wymieniony Sudakov jest zawodnikiem Szachtara Donieck, który ma pięć goli oraz dwie asysty w 24 meczach tego sezonu. Klub z Ukrainy wycenia go na 40 mln euro.

Szymański za to zanotował świetne wejście do Fenerbahce po transferze z Dynama Moskwa i szybko stał się ważną postacią w drużynie. Jednak od 14 stycznia br. oraz spotkania z Gaziantep FK (1:0), w którym zanotował asystę, nie jest w stanie zapisać się w meczowym protokole golem bądź asystą. "Trenerowi Ismailowi Kartalowi zależy na odzyskaniu Polaka, by ten jak najszybciej wrócił do dawnej formy" - pisze portal porekstra.aksam.com.tr.

Szymański zagrał w 46 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwanaście goli i zanotował czternaście asyst. Jego kontrakt z Fenerbahce wygasa w czerwcu 2027 roku.

Po tym, jak Napoli odpadło z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Barceloną, skupia się teraz na rywalizacji w lidze włoskiej. Zespół prowadzony przez Francesco Calzonę zajmuje siódme miejsce z 45 punktami i traci dziewięć do czwartej Bolonii, która zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów.