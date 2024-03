Niebywałe, ale oni chcą Szymańskiego. To byłby polski hat-trick w Serie A

Sebastian Szymański latem 2023 roku przeniósł się do Stambułu. Choć początkowo wydawało się, że to niezbyt dobry ruch - był wszakże po świetnym sezonie w Holandii i spodziewano się transferu do jednej z czołowych lig - to okazał się on strzałem w dziesiątkę.

Szymański czaruje grą i nic dziwnego, że wzbudza zainteresowanie kolejnych czołowych klubów świata. Mówiło się już, że może trafić na Wyspy Brytyjskie. W kontekście jego nazwiska wymieniane były między innymi Tottenham i Manchester United.

Tureckie media informowały także o zainteresowaniu Milanu. Tym razem nad Bosforem donoszą o podchodach ze strony innego włoskiego giganta.

Szymański, Milik i Szczęsny razem? Absolutny hit transferowy

Do grona chętnych klubów, według Fotomac.com, dołączył Juventus. Turyńczycy bardzo chcieliby sprowadzić do siebie Teuna Koopmeinersa z Atalanty, ale odstrasza ich cena wynosząca około 60 milionów euro. Alternatywą dla Holendra miałby być właśnie Szymański Potencjalny transfer miałby wynieść około 25 milionów euro. Nie wiadomo jednak, czy taka kwota zadowoli Turków. Gdyby transakcja doszła do skutku, to w Juventusie mielibyśmy trzech biało-czerwonych. Od 2017 roku bramkarzem tego zespołu jest Wojciech Szczęsny, a swój drugi sezon rozgrywa Arkadiusz Milik.

Warto dodać, że mówimy o pieniądzach, które i tak gwarantowałyby Polakowi status najdroższego piłkarza w historii Fenerbahce. Do tej pory stambulczycy najwięcej zarobili na Vedacie Muriqim. We wrześniu 2020 roku reprezentant Kosowa przechodził do Lazio za 21 milionów euro.

24-letni Polak w tym sezonie zagrał w 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył dwanaście goli i zanotował czternaście asyst. Jego kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Szymański to 30-krotny reprezentant kraju. Dla drużyny narodowej strzelił dwie bramki.

Juventus zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A. Szans na mistrzostwo nie ma już praktycznie żadnych - do Interu traci 17 punktów. Mniejszą, trzypunktową przewagę nad turyńczykami ma AC Milan.