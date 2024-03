Media: Juventus podjął ważną decyzję ws. przyszłości Wojciecha Szczęsnego!

Telenowela związana z przedłużeniem lub nie - wygasającego w czerwcu przyszłego roku kontraktu Wojciecha Szczęsnego trwa w najlepsze. Póki co nie zapadły żadne oficjalne decyzje. Nie wiadomo więc, czy następny sezon nie będzie jego ostatnim w barwach Juventusu.

Juventus wybrał. Następca Szczęsnego znany

"Tuttosport" zaznaczył, że Juventus dalej byłby skłonny przedłużyć umowę ze Szczęsnym. Kluczowe są jednak kwestie finansowe, bowiem Polak chciałby nadal otrzymywać 6,5 miliona euro. Turyńczycy woleliby obniżyć pensję do poziomu 4,5 miliona oferując za to dłuższą umowę.

Nic więc dziwnego, że w przypadku braku jasnej decyzji co do przyszłości bramkarza, Juventus rozgląda się za opcjami na rynku transferowym. Portal juvelive.it wskazał potencjalnego następcę reprezentanta Polski. "W dzisiejszej edycji programu 90' Minuto pojawiły się interesujące informacje dotyczące letniego okienka transferowego. Dziennikarz Paolo Paganini przekazał, że klub bardzo mocno rozważa zakup jednego piłkarza - Michele Di Gregorio" - czytamy w powyższym źródle.

Di Gregorio - rocznik 1997 - to obecnie bramkarz Monzy. Jest jednym z najbardziej cenionych golkiperów klubów drugiej połowy tabeli. Zainteresowanie nim od dawna jest spore. Trudno się dziwić - w trwającym sezonie zaliczył aż 13 czystych kont. Nie puścił gola w połowie swoich występów ligowych. Jak poinformował Paganini jego przyjście nie musiałoby oznaczać odejścia Szczęsnego.

"Latem może dołączyć do Juventusu niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość Szczęsnego" - przyznał dziennikarz. Mogłoby to oznaczać, że Di Gregorio pełniłby taką rolę, jak Polak tuż po swoim transferze. Szczęsny był wówczas zmiennikiem Gianluigiego Buffona. Teraz sam wcieliłby się w rolę mentora. Z tego wynika, że w Turynie coraz bardziej oswajają się z wizją, że Szczęsny jednak nie przedłuży umowy. Obecna obowiązuje do czerwca 2025.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od lata 2017 roku. Do tej pory rozegrał dla turyńskiego klubu 243 spotkania, w których wpuścił 225 bramek i zanotował aż 99 czystych kont. W stolicy Piemontu wygrał siedem trofeów - trzy mistrzostwa Włoch, dwa Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary kraju. W trwającym sezonie 33-latek wystąpił w 26 spotkaniach, wpuszczając w nich 22 bramki i notując 11 meczów na zero z tyłu.