Chaos we Włoszech. Policja wtargnęła do biur giganta Serie A

AC Milan notuje dobre wyniki w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Stefano Pioliego awansował na drugie miejsce po ostatniej kolejce ligi włoskiej po stracie punktów przez Juventus, ale traci na tym etapie aż 16 punktów do prowadzącego Interu Mediolan. Milan nie zdołał awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów kosztem Paris Saint-Germain lub Borussii Dortmund, więc obecnie walczy w Lidze Europy, gdzie rywalem w 1/8 finału jest Slavia Praga. Pierwszy mecz zakończył się wygraną 4:2 Milanu. Teraz jednak pojawiły się niepokojące informacje w kontekście Milanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wszyscy widzieli, co stało się w Częstochowie. "Nie doprowadźmy do kolejnej takiej tragedii"

Policja wtargnęła do biur Milanu. Dochodzenie ws. przejęcia klubu

Włoskie media podają, że w miniony wtorek Guardia di Finanza (włoska policja finansowa - red.) pojawiła się w klubowych gabinetach, by sprawdzić dokumenty związane ze sprzedażą Milanu od funduszu Elliott do spółki RedBird, której właścicielem jest Gerry Cardinale. Śledczy prowadzają dochodzenie ws. Giorgio Furlaniego, a więc obecnego dyrektora generalnego Milanu i Ivana Gazidisa, jego poprzednika na tym stanowisku. Gdyby zostało udowodnione, że poprzedni właściciel nadal ma wpływ na Milan, zespół mógłby być ukarany sankcjami sportowymi.

Agencja prasowa ANSA uważa, że hipoteza prokuratury jest taka, iż Milan nadal należy do Elliotta. Policja zabezpieczyła telefony i komputery należące do Furlaniego oraz Gazidisa. "Corriere della Sera" w swoim artykule powołuje się na art. 5 w rozporządzeniu UEFA, który kategorycznie zabrania uczestnictwa w Lidze Mistrzów dwóm zespołom kontrolowanym przez tego samego właściciela. Elliott ma obecnie władzę we francuskim Lille, a ten zespół rywalizuje w Lidze Konferencji Europy. Czy faktycznie Milanowi grożą tak dotkliwe konsekwencje?

Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że Milan jako spółka nie jest zaangażowany w toczące się postępowanie. "Dochodzenie stawia hipotezę o nieprawidłowej komunikacji z właściwym organem nadzoru. Firma zapewnia, że w pełni współpracuje z organami, które prowadzą dochodzenie" - czytamy w notce Milanu (tłumaczenie za: acmilan.com.pl). Z kolei Elliott określa te oskarżenia mianem fałszywych. "Milan został sprzedany firmie RedBird 31 sierpnia 2022 r. Od tamtej pory Elliott nie posiada już żadnych udziałów ani nie sprawuje kontroli nad Milanem" - pisze amerykański fundusz.

Spółka RedBird jest właścicielem Milanu od początku czerwca 2022 roku, kiedy to nabyła 70 proc. udziałów za równowartość 1,2 mld euro. RedBird jest już inwestorem w Fenway Sports Group, a więc we właściciela Liverpoolu oraz w drużynie baseballowej Boston Red Sox. Spółka posiada pakiet kontrolny we francuskim klubie piłkarskim Toulouse FC.