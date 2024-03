Napoli szuka następcy Zielińskiego. Potrzebuje 25 mln. "Oczarował"

Po ośmiu latach Piotr Zieliński rozstaje się z Napoli. Reprezentant Polski podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu, co oznacza, że opuści obecnego mistrza Włoch bez kwoty odstępnego. Wszystko wskazuje na to, że jego nowym klubem będzie Inter Mediolan, a więc, z dużym prawdopodobieństwem, przyszły mistrz kraju. Zieliński ma tam podpisać czteroletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus premie za sezon. "Jest pełne zaufanie do wielkiego profesjonalizmu Zielińskiego ze strony Napoli. W klubie mówią, że są pewni, iż Polak świetnie zakończy sezon w lidze" - pisze włoski dziennikarz Carlo Alvino.

W związku z decyzją Zielińskiego Napoli musi szukać jego następcy. Zimą do klubu trafił Hamed Junior Traore, który został wypożyczony z Bournemouth z opcją wykupu za 25 mln euro. Okazuje się, że klub spod Wezuwiusza może jednak postawić na zupełnie innego piłkarza. To gwiazda ligowego rywala.

To ma być następca Zielińskiego. Potrzeba 25 mln euro. "Oczarował wszystkich"

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że na szczycie listy życzeń Napoli na tę pozycję znajduje się Lewis Ferguson z Bolonii. Szkot jest jedną z najważniejszych postaci w zespole prowadzonym przez Thiago Mottę, o czym świadczy fakt, że po 27 meczach w Serie A ma sześć goli i cztery asysty. Skuteczniejszy od Fergusona jest tylko Joshua Zirkzee (11) i Riccardo Orsolini (9). Bologna jest też absolutną rewelacją tego sezonu, ponieważ znajduje się na czwartym miejscu z 51 punktami, co oznacza, że może wywalczyć awans do Ligi Mistrzów.

Jaką kwotę musiałoby zapłacić Napoli, żeby sprowadzić Fergusona? "La Gazzetta dello Sport" uważa, że tutaj będzie potrzebne co najmniej 25 mln euro, bo takich pieniędzy żąda Bologna. Napoli nie jest jednak jedynym klubem, który interesuje się Fergusonem. Już w poprzednim sezonie pomocnik znalazł się w orbicie zainteresowań Milanu i Juventusu, a teraz do tej listy dołącza też Atalanta Bergamo. "Napoli chce zastąpić Zielińskiego podobnym profilem piłkarza, który potrafi grać bardziej ofensywnie w trzyosobowym środku pola czy jako ofensywny pomocnik (z wł. trequarista)" - czytamy w artykule.

"Ferguson oczarował wszystkich i jest jednym z największych i najpiękniejszych objawień tego sezonu" - dodaje "La Gazzetta dello Sport". Kontrakt Fergusona w Bolonii jest ważny do czerwca 2027 roku, a klub ma opcję jego przedłużenia o dodatkowy sezon. Szkot trafił do Bolonii latem 2022 roku za dwa mln euro z Aberdeen FC. W tym czasie strzelił trzynaście goli i zanotował pięć asyst w 62 meczach.

Obecnie różnica między Bolonią a Napoli w tabeli ligi włoskiej wynosi siedem punktów. Bologna znajduje się na czwartym miejscu, natomiast Napoli jest na siódmej pozycji.