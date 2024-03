To może być koniec kariery! FIFA zdecydowała ws. mistrza świata z Kataru

Minął już ponad rok od mistrzostw świata w Katarze, w których triumfowała reprezentacja Argentyny. Kadra prowadzona przez Lionela Scaloniego pokonała wtedy Francję po rzutach karnych, a decydującą o tytule "jedenastkę" wykorzystał Gonzalo Montiel. Wtedy częścią kadry był Alejandro "Papu" Gomez, wówczas występujący w Sevilli. Skrzydłowy zagrał w dwóch meczach mundialu, odpowiednio z Arabią Saudyjską (1:2) i Australią (2:1). Kilka miesięcy po mistrzostwach Gomez otrzymał jednak druzgocącą informację, której na pewno się nie spodziewał.

Mowa tutaj o zażyciu niedozwolonej substancji w listopadzie zeszłego roku, czyli tuż przed mundialem w Katarze. Chodzi o Terbutalinę, która była w syropie zażywanym przez jego dziecko. Argentyńczyk zmagał się wtedy z lekkimi problemami zdrowotnymi, więc zażył syrop powodujący rozkurcz oskrzeli i lepszą wentylację płuc. Nie poinformował jednak o tym fakcie sztabu medycznego Sevilli. "Nigdy nie zamierzam i nie zamierzałem polegać na zakazanych praktykach. Poprosiłem moich prawników o zbadanie sugestii, czy sprawa dyscyplinarna została przeprowadzona zgodnie z przepisami" - napisał piłkarz w komunikacie.

Wtedy FIFA zawiesiła Gomeza na dwa lata, natomiast piłkarzowi przysługiwało odwołanie, z którego oczywiście skorzystał. Jaki jest finał całej sprawy?

Mistrz świata zawieszony. To może być koniec barwnej kariery

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował na portalu X, że jest decyzja ws. apelacji złożonej przez Gomeza. FIFA odrzuciła jego wniosek, co oznacza, że przez najbliższe dwa lata nie może zawodowo grać w piłkę. Informację potwierdził też Raffaele Palladino, trener Monzy, której Argentyńczyk jest piłkarzem. - Z tego, co mi wiadomo, to odwołanie od Papu zostało odrzucone. Klub ogłosi to wkrótce - przekazał Włoch na konferencji prasowej przed meczem z Genoą. Niewykluczone, że Monza postara się o jednostronne zerwanie umowy z Gomezem.

Gomez trafił do Monzy we wrześniu zeszłego roku po tym, jak wygasł jego kontrakt z Sevillą. Jeszcze przed zawieszeniem zdołał zagrać w meczach z Sassuolo (1:0) i Salernitaną (3:0), kiedy to pojawił się na murawie z ławki rezerwowych. Łącznie zagrał wtedy 40 minut. Monza podpisała z nim kontrakt do czerwca 2024 roku. Taka decyzja ze strony FIFA może skłonić piłkarza do zakończenia profesjonalnej kariery. 15 lutego Gomez skończył 36 lat, co tym bardziej może go skłonić do takiej decyzji.

Podczas blisko 20-letniej zawodowej kariery Gomez grał dla takich klubów, jak Arsenal de Sarandi (2005-2009), San Lorenzo (2009-2010), Catania Calcio (2010-2013), Metalist Charków (2013-2014), Atalanta Bergamo (2014-2021), Sevilla (2021-2023) i wspomniana Monza. Zdecydowanie najlepsze recenzje zbierał w Atalancie, natomiast był zmuszony do odejścia ze względu na konflikt z trenerem Gian Piero Gasperinim. Wówczas dochodziło między panami do rękoczynów.

A jak radzi sobie Monza w Serie A? Zespół z Lombardii notuje całkiem przyzwoite wyniki, ponieważ po 27 meczach zajmuje jedenaste miejsce z 36 punktami. Podopieczni Raffaele Paladino powinni bez trudu wywalczyć utrzymanie w lidze włoskiej.