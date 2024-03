Skandal! Prezes związku oskarżany o pranie brudnych pieniędzy. Afera na cały kraj

Gabriele Gravina jest włoskim działaczem sportowym. Od 2018 roku jest prezesem Włoskiego Związku Piłki Nożnej (FIGC), a od 2023 roku również wiceprezesem UEFA. Ostatnio włoskie media przekazały zaskakujące informacje, według których Gravina wpadł w poważne tarapaty.

Gabriele Gravina podejrzany o pranie pieniędzy

Jak poinformowała między innymi "La Gazzetta dello Sport", prezes związku jest zamieszany w skandal. Chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Dochodzenie dotyczy 2018 roku, gdy Gravina stał na czele Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy we Włoszech). Śledczy koncentrują się na szeregu rzekomych nieprawidłowości w przyznaniu spółce Isg Ginko praw do stworzenia kanału tematycznego o tych rozgrywkach.

Na tym jednak nie koniec. Gravina zamieszany jest również nieudaną sprzedaż kolekcji starodruków, a także zakup mieszkania w Mediolanie. Pieniądze zostały przekazane córce jednego z jego partnerów biznesowych. Władze badają te trzy operacje, aby wyjaśnić, czy są one powiązane z pojedynczym przepływem pieniędzy, który spowodowałby pranie i defraudację funduszy. Prezes związku dobrowolnie złożył zeznania w tej sprawie przed rzymską prokuraturą. Nie ustalono jeszcze dalszego harmonogramu przesłuchań.

W skandal zamieszane jest wiele innych wpływowych osób. Całą sprawą zajmuje się Krajowa Prokuratura ds. Zwalczania Mafii, a rozpoczęła się ona kilka dni temu po donosie policjanta. Wśród podejrzanych są również między innymi minister obrony Guido Crosetto, były premier Matteo Renzi oraz ostatnia dziewczyna Silvio Berlusconiego Marta Fascina. W mediach mówi się, że powiązanych ze śledztwem ma być około kilkudziesięciu włoskich byłych lub obecnych polityków.