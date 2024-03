Niespodziewany zwrot ws. Zielińskiego. Włosi są pewni

Piotr Zieliński zbliża się do końca pobytu w Napoli. Wszystko wskazuje na to, że latem jako wolny zawodnik przeniesie się do Interu Mediolan. Ale przez najbliższe kilka miesięcy jest do dyspozycji trenera Francesco Calzony, który ma wobec niego klarowne plany.

Piotr Zieliński z kolejną szansą w Napoli. Ma wrócić do wyjściowego składu

Polak nie został uprawniony do gry w Lidze Mistrzów, zatem opuści zbliżający się rewanż 1/8 finału z Barceloną (wtorek 12 marca). Cały czas może za to grać w Serie A, od momentu przejęcia zespołu przez Calzonę wrócił do łask i wystąpił przeciwko Cagliari (w podstawowym składzie), Juventusowi oraz Sassuolo (w obu przypadkach wchodził z ławki). Wiadomo, w jakiej roli może zagrać w nadchodzącej potyczce z Torino.

Według włoskiego dziennika "Corriere dello Sport" Zieliński powinien wybiec w podstawowym składzie u boku Stanislava Lobotki oraz Andre-Franka Zambo Anguissy, z którymi w zeszłym sezonie tworzył podstawowy tercet pomocników. Wszyscy trzej odegrali niezwykle istotne role w zdobyciu pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch.

Włosi stawiają wymagania Piotrowi Zielińskiemu. "Jego wpływ będzie musiał być inny"

"Napoli nadal potrzebuje Zielińskiego, jego szybkości myślenia i działania. (...) Oczywiście jego wpływ będzie musiał być inny w porównaniu z ostatnimi występami z Cagliari oraz Juventusem" - czytamy. Doceniono również inne atuty pomocnika, takie jak strzały czy podania, które powinny pomóc zespołowi realizować wizję gry Calzony. Polak w tym sezonie rozegrał 30 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.

Mecz Napoli z Torino zostanie rozegrany w piątek 8 marca o godz. 20:45. Piłkarzem zespołu z Turynu jest Karol Linetty.