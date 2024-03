Przed rozpoczęciem obecnego sezonu, kiedy Piotr Zieliński odrzucił lukratywną ofertę saudyjskiego Al-Ahli, wydawało się, że niebawem przedłuży kontrakt z SSC Napoli i pozostanie w klubie. Skomplikowane negocjacje z prezydentem Aurelio De Laurentiisem wywołały jednak niechęć u Polaka, który postanowił odejść. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zwiąże się z pewnie kroczącym po mistrzostwo Włoch Interem.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Błachowicza zabrał nas na trening. „Lepiej nie trenujcie bez śniadania"

Włosi ujawnili nowe informacje ws. Zielińskiego. "Taki był jego pierwotny testament"

Od tamtej pory Polak ma spore problemy. Nie dość, że klub nie zgłosił go do rozgrywek Ligi Mistrzów, to przeważnie wchodzi jedynie w końcówkach meczów ligowych. De Laurentiis, mimo że ostatnio próbował jeszcze namówić naszego piłkarza do pozostania w zespole, to chce boleśnie ukarać go za decyzję o odejściu. Jak się okazuje, skąpstwo biznesmena stanęło na drodze do porozumienia.

"Piotr Zieliński zamierzał przedłużyć kontrakt z Napoli, przynajmniej taki był jego pierwotny testament. Zmienił jednak zdanie, gdy otrzymał propozycję od De Laurentiisa, która nie satysfakcjonowała go z finansowego punktu widzenia. Polak jest doskonałym człowiekiem i dużym profesjonalistą, dlatego nie można z nim pogrywać. Obie strony muszą chcieć tego samego, aby się udało" - stwierdził były piłkarz Salvatore Bagni w programie "Si swell la rete", cytowany przez AreaNapoli.it.

Inne zdanie ma jednak dziennikarz Raffaele Auriemma. "Zieliński często zmieniał swoją wolę. Dlaczego odmówił Saudyjczykom, a następnie nie przedłużył kontraktu z Napoli? To jasne, że nigdy nie był tak zdeterminowany, aby zostać w drużynie" - wyjaśnił. Odejście 29-latka nie musi być jednak aż tak fatalną wiadomością dla władz klubu, które mają już na oku godnego następcę. "Strzela jak napastnik" - przekazał CalcioMercato.

Po 27 kolejkach Serie A SSC Napoli zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Liderujący Inter ma na koncie 72 pkt, podczas gdy drugi Juventus tylko 57 pkt. Najbliższe spotkanie piłkarze Francesco Calzony rozegrają w piątek 8 marca, kiedy zmierzą się z Torino. Duże szanse na wystąpienie w tym spotkaniu będzie miał właśnie Zieliński, zwłaszcza że cztery dni później jego klub gra na wyjeździe rewanż 1/8 finału LM z FC Barceloną.