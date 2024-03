To się dzieje! Juventus wybrał nowego trenera

Massimiliano Allegri wrócił do Juventusu po dwóch latach w sezonie 2021/2022. Przez dwa sezony "Starej Damie" pod jego wodzą nie udało się sięgnąć po żadne trofeum. W tym sezonie też będzie trudne - szczególnie w Serie A, w której Juventus zajmuje drugie miejsce, ale traci już 15 punków do pierwszego Interu Mediolan. A do końca sezonu zostało zaledwie 11 kolejek. Nieco lepiej jest w Pucharze Włoch, gdzie w półfinale Juventus zagra z Lazio.

Aktualnie na Allegrego spadło sporo krytyki za przegrany 1:2 mecz z Napoli. Włoski szkoleniowiec systematyczne jest podważany z powodu mało atrakcyjnego stylu gry prezentowanego przez prowadzony przez niego zespół. Dlatego w Turynie rozglądają się za jego ewentualnym następcą.

Thiago Motta wybrańcem Juventusu. Ma poprowadzić nowy projekt w Turynie

Kontrakt aktualnego szkoleniowca Juventusu obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, ale może on opuścić klub jeszcze tego lata. Wszystko dlatego, że do wzięcia "za darmo" będzie Thiago Motta, który wykonuje rewelacyjną pracę w Bologny, a ostatnio był łączony m.in. z FC Barceloną.

Portal Foot Mercato poinformował, że dyrektor sportowy Juventusu Cristiano Giuntoli jest orędownikiem rozstania się z Massimiliano Allegrim i postawienie na nowy etap z Thiago Mottą za sterami Juventusu. "Pora na nowy projekt skupiony wokół młodych liderów takich jak Gleison Bremer, Federico Chiesa i Dusan Vlahović" - czytamy.

Zdaniem Foot Mercato trwają już rozmowy Juventusu z Thiago Mottą, ale były pomocnik PSG skupia się przede wszystkim na dokończeniu sezonu z Bologną, która jest prawdziwą rewelacją bieżącego sezonu Serie A. Ma jednak nie zamykać się opcję objęcia klubu z Turynu.

A jak radzi sobie Bologna z Łukaszem Skorupskim w bramce? Po 27. kolejkach zajmuje czwarte miejsce i jest na dobrej drodze, żeby grać w przyszłym sezonie w Lidze Mistrze. Aktualnie Bologna ma cztery punkty przewagi nad piątą AS Romą.