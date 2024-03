Trener Polaka nie wytrzymał. "Poderżnę ci gardło". Od razu czerwona kartka

Torino do starcia z Fiorentiną przystępowało po dwóch porażkach z rzędu. Drużyna prowadzona przez Ivana Juricia przegrała kolejno z Lazio (0:2) i AS Roma (2:3). W związku z tym kibice domagali się reakcji zespołu na serię niepowodzeń i zwycięstwa w kolejnym meczu. Tyle, że zdawali sobie sprawę, że to będzie trudne zadanie ze względu na jakość swojego przeciwnika. W ostatnich dwóch spotkaniach Fiorentina zdobyła cztery z możliwych sześciu punktów.

Mecz od samego początku rozpoczął się po myśli Torino. Drużyna Karola Linetty'ego była siłą dominującą. W pierwszej połowie oddała pięć strzałów, z czego tylko jeden w światło bramki. Dla porównania faworyzowana Fiorentina miała takich prób trzy, ale żadne z nich nie było celne.

W 39. minucie Duvan Zapata umieścił piłkę w siatce po potężnym uderzeniu, ale gol został słusznie anulowany przez wcześniejsze przewinienie Kolumbijczyka. Ta decyzja nie spodobała się trenerowi Torino, Ivanowi Juriciowi, który błyskawicznie zaczął protestować i starł się słownie ze szkoleniowcem Fiorentiny, Vincenzo Italiano.

Na tym jednak nerwowa atmosfera nie skończyła się. W doliczonym czasie gry pierwszej połowie Samuele Ricci został wyrzucony z boiska za drugą żółtą kartkę. Do akcji ponownie wkroczył wściekły Ivan Jurić i ponownie wdał się w sprzeczkę z Italiano.

W kolejnych minutach atmosfera się uspokoiła. W drugiej połowie Fiorentina ciągle atakowała, wręcz zdominowała gości - zamykając ich na własnej połowie. Nie była jednak w stanie udokumentować swojej przewagi. Więcej niż o przebiegu drugiej odsłony, w mediach mówi się o tym, co stało się pomiędzy Italino a Juriciem. Obaj trenerzy w końcówce starcia znów dali się ponieść emocjom, a drugi z wymienionych zachował się karygodnie. Zgodnie z rekonstrukcją telewizji Republicca i Sky Jurić miał powiedzieć w kierunku Italiano następujące słowa "poderżnę ci gardło". Został ukarany czerwoną kartką. Jak podaje portal calciomercato.com, szkoleniowiec może zostać wykluczony na "więcej niż jedno spotkanie".

Po 27. spotkaniach Fiorentina zajmuje ósme miejsce i ma 42 punkty na koncie. Z kolei Torino plasuje się o dwa stopnie niżej z dorobkiem 37 "oczek".