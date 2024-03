Sensacyjne wieści ws. Haalanda. To by zmieniło bieg historii

Napoli w poprzednim sezonie zdobyło pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. Jako obrońca tytułu radzi sobie katastrofalnie i traci aż 29 punktów do liderującego Interu Mediolan. Być może sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej, gdyby przed laty do skutku doszedł transfer wielkiej obecnie gwiazdy.

Aurelio de Laurentiis chciał sprowadzić Erlinga Haalanda. "Raiola wszystko już zorganizował"

Aurelio de Laurentiis, właściciel i prezes klubu, niedawno gościł na wydarzeniu Business of Football Summit w Londynie. Podczas niego odsłonił kulisy niedoszłej transakcji z udziałem Erlinga Haalanda, którego kilka lat temu mógł ściągnąć do Neapolu. - Pamiętam, kiedy odkryłem Haalanda, według mnie był świetnym zawodnikiem. Grał wtedy w Salzburgu, chciałem go sprowadzić za 50 milionów euro - powiedział, cytowany przez portal tuttomercatoweb.com. Napastnik mógł zatem zostać klubowym kolegą Piotra Zielińskiego.

O tym, że ruch ten nie doszedł do skutku, zadecydowały działania nieżyjącego Mino Raioli, ówczesnego agenta Norwega. - Powiedział mi: "Zaopiekowałem się już Haalandem, nie martw się, nie przeszkadzaj". Na tym negocjacje się zakończyły, wszystko już zorganizował i zapewnił sobie profity. Raiola był nienaganny zawodowo, ale dbał o własne interesy, a nie interesy klubów - dodał De Laurentiis.

Erling Haaland nie trafił do Napoli. Pozyskali innego świetnego napastnika

Rozmowa szefa Napoli z Raiolą musiała mieć miejsce w 2019 r. To jedyny rok, jaki napastnik spędził w Salzburgu. Na początku stycznia 2020 r. został zawodnikiem Borussii Dortmund. Tam jego kariera dalej się rozwijała, przez co latem zeszłego roku przeniósł się do Manchesteru City. W tym zespole wszedł na jeszcze wyższy poziom i znacząco przyczynił się m.in. do triumfu w Lidze Mistrzów. O jego klasie świadczy choćby to, że w ostatnim meczu Pucharu Anglii z Luton Town (6:2) zdobył aż pięć bramek.

Norwegowi nie był pisany transfer do Napoli, które we wrześniu 2020 r. sprowadziło innego utalentowanego napastnika. Transfer Victora Osimhena z Lille kosztował aż 75 mln euro, ale były to bardzo dobrze wydane pieniądze. Nigeryjczyk wyrósł na wielką gwiazdę zespołu, bez niego o wiele trudniej byłoby sięgnąć po upragniony tytuł. Chociaż wiele wskazuje na to, że jego pobyt we Włoszech dobiega końca, a latem może dołączyć do Haalanda i zagrać w Premier League.