Był najdroższym piłkarzem świata. Teraz rozpacza: "Wszystko mi odebrano"

Paul Pogba wrócił do Juventusu latem 2022 roku. Francuski środkowy pomocnik z pewnością nie może zaliczyć powrotu do udanych. W ubiegłym sezonie zmagał się z problemami zdrowotnymi i w dużej mierze przez nie spędził na murawie zaledwie 161 minut. W tym sezonie zagrał tylko dwa razy i znów doznał kontuzji.

Pogba zabrał głos ws. zawieszenia. "Jestem zszokowany"

To nie był koniec jego problemów. Pogba został bowiem przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu. Francuz został zawieszony i mógł pójść na układ, aby łagodniej go ukarano. Zawodnik odrzucił jednak tę propozycję. Teraz usłyszał bardzo bolesny wyrok. Został bowiem zawieszony na cztery lata. To raczej może oznaczać jego koniec kariery. W 2027 roku będzie miał bowiem 34 lata.

Pogba skomentował karę.

- Dziś otrzymałem decyzję Krajowego Sądu Antydopingowego i uważam, że werdykt jest błędny. Jestem smutny, zszokowany i załamany, ponieważ odebrano mi wszystko, co zbudowałem w swojej karierze zawodowej. Kiedy uwolnię się od ograniczeń prawnych, cała historia stanie się jasna, ale nigdy świadomie ani celowo nie zażywałem żadnych suplementów, które naruszałyby przepisy antydopingowe - napisał Pogba w specjalnym oświadczeniu.

Zapowiedział też, że złoży apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS).

- Jako zawodowy piłkarz nigdy nie zrobiłbym nic, aby poprawić swoje wyniki poprzez używanie zakazanych substancji i nigdy nie dyskredytowałem ani nie oszukiwałem moich kolegów-sportowców i fanów jakiejkolwiek drużyny, dla której grałem lub przeciwko której grałem. W wyniku ogłoszonej dziś decyzji, złożę apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego - dodał Pogba.

Juventus drastycznie obniżył zarobki piłkarza po przyłapaniu go na dopingu. - Od momentu zawieszenia otrzymywał jedynie dwa tysiące euro miesięcznie. Początkowo jego pensja wynosiła osiem milionów euro - pisał Sport.pl.

Pogba w przeszłości występował w Juventusie. Było to w latach 2012-2016. Potem przeniósł się do Manchesteru United z 105 mln euro, dzięki czemu był najdroższym piłkarzem w historii świata. Potem jego rekord pobił Neymar, gby za 222 mln euro przeniósł się z Barcelony do PSG.

Pogba cztery razy zdobył mistrzostwo Włoch. W sumie dla Juventus zagrał 190 spotkań. Jego bilans to 34 gole i 41 asyst.

W reprezentacji Francji Pogba wystąpił 91 razy, zdobył jedenaście goli i miał dziewięć asyst. W 2018 roku wywalczył mistrzostwo świata.

Juventus po 26 kolejkach ma 57 punktów i jest wiceliderem Serie A. Ma jednak aż dwanaście punktów straty do prowadzącego Interu Mediolan.