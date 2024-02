Napoli znalazło następcę Zielińskiego. 25 milionów euro

Piotr Zieliński odchodzi z Napoli po ośmiu latach. Reprezentant Polski podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu i odejdzie latem br. bez kwoty odstępnego. Jego nowym klubem będzie Inter Mediolan, a więc obecny lider Serie A, który ma 12 punktów przewagi nad drugim Juventusem i 16 punktów więcej od trzeciego Milanu. Tam Zieliński podpisze czteroletni kontrakt, gdzie zarobi 4,5 mln euro netto za sezon plus bonusy. Zarobią też agenci Polaka, którzy otrzymają od Interu około czterech mln euro w ramach prowizji. A jak Napoli ma zamiar zastąpić Zielińskiego?

To ma być następca Zielińskiego. 25 mln euro. "Ważne miesiące na potwierdzenie"

Napoli wykonało poprzedzający ruch w podczas zimowego okna transferowego, gdy sprowadziło Hameda Juniora Traore z Bournemouth w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Iworyjczyk jest akurat bardzo dobrze znany kibicom ligi włoskiej, bo w latach 2015-2019 był piłkarzem Empoli, a od 2019 do 2023 roku reprezentował barwy Sassuolo. Do tej pory Traore Anglii nie podbił, bo w trzynastu meczach strzelił tylko jednego gola. Stąd też wypożyczenie do Napoli.

Portal areanapoli.it przekonuje, że to właśnie Traore ma być następcą Zielińskiego w Neapolu. Opcja wykupu po zakończeniu okresu wypożyczenia wynosi jednak 25 mln euro. Do tej pory Iworyjczyk zagrał w trzech meczach Napoli, odpowiednio przeciwko Genoi, Barcelonie (oba po 1:1) i Sassuolo (6:1). "Prezes Aurelio De Laurentiis obiecał kibicom duże zaangażowanie na rynku transferowym. Teraz przed nami ważne miesiące na potwierdzenie formy Traore. Jeśli Hamed będzie grał tak, jak tego wieczoru z Sassuolo, to prezes wyłoży taką kwotę, by go od razu nabyć na stałe" - czytamy w artykule.

Jeżeli Napoli wpłaci 25 mln euro Bournemouth za Traore, to będzie to dziesiąty najdroższy transfer w historii Napoli. Więcej zapłacono odpowiednio za Victora Osimhena (75 mln), Hirvinga Lozano (45 mln), Gonzalo Higuaina (39 mln), Kostasa Manolasa (36 mln), Arkadiusza Milika (32 mln), Jespera Lindstroema, Fabiana Ruiza (obaj po 30 mln), Giacomo Raspadoriego i Alexa Mereta (obaj po 26 mln).

W ostatniej kolejce Napoli wygrało 6:1 z Sassuolo po hat-tricku Victora Osimhena, dublecie Chwiczy Kwaracchelii i trafieniu Amira Rrahmaniego. Zieliński zagrał w tym meczu 14 minut, kiedy to zmienił w 76. minucie wspomnianego Traore.

Mimo to Napoli pozostaje na dziewiątym miejscu z 40 punktami i traci 29 do prowadzącego Interu Mediolan. Strata do czołowej czwórki, gdzie na czwartym miejscu znajduje się Bologna, to już "tylko" osiem punktów.