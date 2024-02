Totalna demolka w meczu Napoli. Fatalne wieści ws. Zielińskiego [WIDEO]

Napoli w ostatnim czasie było pogrążone w sporym kryzysie. Zespół Piotra Zielińskiego ostatni raz wygrał na początku miesiąca w starciu z Hellasem Werona. Potem przyszły cztery mecze bez zwycięstwa i zmiana trenera. Waltera Mazzariego zastąpił Francesco Calzona. Nowy szkoleniowiec właśnie odniósł premierową wygraną i to jakże okazałą. Napoli pokonało Sassuolo aż 6:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Victor Osimhen show. Hat-trick w 16 minut. Napoli wykorzystało koszmarne błędy

Mecz wcale nie rozpoczął się dla Napoli szczególnie obiecująco. Już po pierwszym kwadransie ekipa z Neapolu przegrywała 0:1. Mocny strzał zza pola karnego oddał Uros Racić, a piłka wpadła idealnie w dolny róg bramki Mereta. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Po nieco ponad 10 minutach Di Lorenzo zagrał w pole karne do Anguissy, a ten przepięknie piętką wyłożył futbolówkę do strzału Amirowi Rrahmaniemu. Ta odbiła się jeszcze od rąk bramkarza, ale ostatecznie wpadła do siatki.

Napoli błyskawicznie poszło za ciosem. W ciągu zaledwie 10 minut dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Victor Osimhen i dwukrotnie asystował mu Mateo Politano. Najpierw Włoch podłączył się na skrzydle, wpadł w pole karne i po ziemi wyłożył do lepiej ustawionego Nigeryjczyka, a ten skrzętnie wykończył akcję. Później zaś wykorzystał fatalną stratę przed własnym polem karnym Matheusa Henrique. Przejął niedokładne podanie i momentalnie podał do Osimhena, a ten przelobował bramkarza. Na przerwę piłkarze schodzili przy wyniku 3:1.

Jeszcze większy błąd defensywie Sassuolo przytrafił się zaraz po zmianie stron. Bramkarz Andrea Consigli zagrał króciutko do stojącego we własnym polu karnym Tressoldiego, a ten zamiast do partnera zagrał wprost pod nogi Kwarcchelii. Gruzin od razu podał do niepilnowanego Osimhena, a napastnik Napoli w 16 minut skompletował hat-tricka.

Wielkie zwycięstwo Napoli. Rozgromili Sassuolo. Zieliński wszedł na kwadrans

Niedługo później Kwarcchelia sam wpisał się na listę strzelców. W 51. minucie po niedokładnym rzucie z autu w wykonaniu zawodników Sassuolo Napoli ruszyło do szybkiej kontry. Osimhen posłał piłkę od przodu i samotnie ruszył z nią Kwarcchelia. Po indywidualnej akcji skrzydłem zbiegł do środka i oddał strzał z linii szesnastego metra. Trafił w sam narożnik bramki, a Consigli nawet nie zareagował.

23-latek dopełnił dzieła zniszczenia w 75. minucie. Po rzucie rożnym Raspadoriego piłkę próbował wybijać jeden z obrońców. Ta trafiła jednak pod nogi Kwarcchelii, który huknął z pierwszej piłki z woleja. Strzał został zablokowany, ale po chwili oddał drugi i tym razem trafił w samo okienko. W ten sposób ustalił wynik na 6:1.

Chwilę później na murawę wszedł Piotr Zieliński. Zmienił Hameda Traore i w sumie zagrał tylko kwadrans. W tym czasie w żaden sposób się wyróżnił. Napoli w tabeli Serie A zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 40 punktów. Sassulo ma ich 20 i jest na 18. pozycji. Prowadzi Inter Mediolan (66 pkt).