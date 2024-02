Tak Włosi ocenili Zielińskiego. Nie mieli żadnych wątpliwości

Dni Zielińskiego w Napoli są już policzone. Polak nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu i latem przeniesie się za darmo do Interu Mediolan. Ma już nawet za sobą testy medyczne. Z tego powodu Napoli wykreśliło go ze zgłoszonego składu do Ligi Mistrzów.

Zieliński rozczarował. Niskie oceny we włoskich mediach

Pomocnik nadal może grać w Serie A i wyszedł w pierwszym składzie w zremisowanym 1:1 spotkaniu trwającej kolejki przeciwko Cagliari. Zieliński jednak rozczarował i został skrytykowany przez włoskie media. "Wraca do składu po medialnej burzy dotyczącej jego przenosin do Interu, ale praktycznie nie widać go na boisku" - czytamy na stronie TuttoMercatoWeb, gdzie otrzymał ocenę 5 (w skali 1-10). Taką samą notę wystawiło mu również CalcioNapoli1926.it. "Jego głowa wydaje się być gdzie indziej" - podsumowano.

"Zaczął ochoczo, ale szybko zgasł. Bez błysków" - to z kolei opinia "La Gazzetta dello Sport", która oceniła go na 5.5. Nieco wyższą notę otrzymał od Eurosportu. "Gra sumiennie, to prawda, ale ogranicza się do łatwych zagrań, a od graczy tego kalibru oczekuje się więcej" - napisali dziennikarze i wystawili mu notę 6. Równie wysoko oceniło go "Corriere dello Sport", które było mniej surowe. "Są momenty, gdy jego gra wydaje się poezją. Dryblingi, zwody. Później mocno traci na jakości, szczególnie pod względem fizycznym" - czytamy.

Łącznie w bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 28 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Napoli obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Do miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach traci cztery punkty. Polak kolejną okazję do gry będzie miał w środę. Tego dnia jego drużyna zagra na wyjeździe z Sassuolo.