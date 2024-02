To najlepszy klub w Europie? Perfekcyjny bilans. 10-0

Wszystko wskazuje na to, że to Inter Mediolan zostanie mistrzem Włoch w sezonie 23/24. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego może też zajść daleko w Lidze Mistrzów, gdzie na etapie 1/8 finału rywalizuje obecnie z Atletico Madryt. Jeden z profili zajmujących się piłkarskimi statystykami opublikował liczby Interu od początku 2024 roku. I wszystkie mogą robić ogromne wrażenie. Warto dodać, że Inter to przyszły klub Piotra Zielińskiego.

Fot. REUTERS/Jennifer Lorenzini