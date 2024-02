Zieliński zechce szybko zapomnieć o tym meczu. Koszmar. Kompromitacja [WIDEO]

Wiele wskazuje na to, że ośmioletnia przygoda Piotra Zielińskiego z SSC Napoli dobiega końca. Nie dość, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa już z końcem czerwca 2024 roku, to jeszcze klub wykreślił go z listy zawodników zgłoszonych do gry w Lidze Mistrzów. Coraz rzadziej ma też okazję, by występować w Serie A. W niedzielne popołudnie nowy szkoleniowiec ekipy z Neapolu, Francesco Calzona, dał mu jednak szansę. Tyle tylko, że Polak będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu.

Zieliński zaliczył kolejne bezbarwne spotkanie. Zszedł już w 79. minucie. Chwilę później Napoli przeżyło koszmar

Tego dnia Napoli grało na wyjeździe z Cagliari. Drużyna Zielińskiego miała więc spore szanse na zdobycie trzech punktów. W końcu rywal znajdował się w strefie spadkowej i to mistrzowie Włoch byli faworytem. I mimo że przeważali na murawie, częściej utrzymując się przy piłce, to wcale nie kreowali groźnych akcji pod bramką gospodarzy.

Stworzyli za to niebezpieczną sytuację we własnym polu karnym, co zakończyło się trafieniem samobójczym Amira Rrahmaniego. Na ich szczęście, sędzia dopatrzył się spalonego jednego z zawodników Cagliari, który zajmował uwagę golkipera Napoli i trafienie nie zostało uznane.

Dodatkowo na murawie było dość gorąco, a nerwów na wodzy nie potrafili utrzymać piłkarze. Już na początku starcia Victor Osimhen starł się z Yerry'm Miną, a kibice domagali się nawet wyrzucenia Nigeryjczyka z boiska. Finalnie sędzia upomniał jedynie obu zawodników.

W pierwszej połowie nie padło już więcej bramek. Tym samym Zieliński i jego koledzy schodzili do szatni z dość smutnymi minami. W drugiej partii obraz gry był niemal identyczny, ale w 65. minucie Napoli w końcu dopięło swego i otworzyło wynik spotkania. Fatalny błąd popełnił Tommaso Augello, który dał się z łatwością ograć Giacomo Raspadoremu, a ten chwilę później posłał piłkę do Osimhena. Nigeryjczyk bez większych problemów umieścił ją w siatce.

Napoli nie poszło jednak za ciosem, w związku z czym trener postanowił dokonać kilku zmian. W 79. minucie z boiska zszedł m.in. Zieliński. Polak rzadko podłączał się pod akcje ofensywne i nie był w stanie pomóc drużynie w atakach na bramkę rywali. Mimo to portal Sofa Score ocenił jego występ na 7,1 w 10-stopniowej skali, co było jedną z najwyższych not.

Napoli skarcone w samej końcówce. Co za gol Luvumbo

Pomocnik nie może być jednak z siebie zadowolony, podobnie jak i jego zespół, który w samej końcówce dał sobie wyrwać zwycięstwo z rąk. W szóstej minucie doliczonego czasu gry Zito Luvumbo otrzymał prostopadłe podanie, po czym zachował spokój w polu karnym i strzelił w prawy górny róg bramki, zaskakując bramkarza.

Tym samym Napoli straciło punkty w kolejnym meczu i o obronie tytułu mogą już praktycznie zapomnieć. To nie koniec koszmaru. Dodatkowo starcia z powodu urazu nie dokończył Osimhen, jeden z najważniejszych piłkarzy drużyny.

Do lidera Serie A Napoli traci już 26 punktów i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Bliżej ma do strefy spadkowej, nad którą ma tylko 17 punktów zapasu. Kolejny mecz ekipa z Neapolu zagra w środę przeciwko Sassuolo.