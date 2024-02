PSG szykowało 175 mln euro, a on nie strzelił gola od 17 meczów. Cena dramatycznie spada

23 września ubiegłego roku - właśnie wtedy Rafael Leao zdobył ostatniego gola dla Milanu w Serie A. Od tamtej pory wystąpił w aż siedemnastu spotkaniach i w żadnym nie strzelił bramki. W tym czasie miał sześć asyst. Leao na ligowego gola czeka już 155 dni!

Szok. PSG szykuje na niego 175 mln euro, a on od 17 meczów nie strzelił gola

Kilka tygodni temu zagraniczne media informowały, że Rafael Leao może zostać w Paryżu następcą Kyliana Mbappe, który odejdzie do Realu Madryt.

Prezesi francuskiego klubu chcieli zapłacić za skrzydłowego Milanu aż 175 milionów euro. Pytanie brzmi, czy cały czas będą w stanie wydać taką kwotę, jeśli Portugalczyk nie wróci do regularnego zdobywania bramek.

- "Rossoneri" zdają sobie sprawę z tego, że Rafael Leao obecnie nie jest w takiej dyspozycji, aby jakiś klub zapłacił za niego klauzulę 175 milionów euro. Jestem pewny co do tego, że jeśli Milan sprzeda Leao, to zarobione pieniądze w dużej mierze zostaną przeznaczone na wzmocnienia. Uważam, że jeśli ktoś zaoferuje kwotę w przedziale 120-130 milionów euro, to Milan rozpocznie negocjacje i sprzedaż stanie się możliwa - mówi w rozmowie z portalem Meczyki.pl Antonio Vitiello, dyrektor portalu MilanNews.

- 120-130 milionów to nadal jest wagon pieniędzy, trudno więc prognozować, czy Leao opuści Milan tego lata. Na pewno "Rossoneri" sprzedając go, osiągną zysk kapitałowy, który będzie historyczny dla całych Włoch. Zawodnikiem mocno interesuje się PSG i na pewno nie można wykluczyć tego, że latem do Mediolanu przyjadą jego przedstawiciele z lukratywną ofertą, jednakże w wyścigu o skrzydłowego nie można lekceważyć Chelsea. A już podczas ostatniego letniego okna transferowego klub z San Siro pokazał, że nie ma graczy, którzy są nie na sprzedaż. Sandro Tonali uchodził za przyszłego kapitana Milanu, a mimo to kierownictwo "Rossonerich" stwierdziło, że trzeba zaakceptować wysoką ofertę od Newcastle i wzmocnić drużynę - dodaje Antonio Vitiello.

Leao w tym sezonie zagrał w 31 spotkaniach. Zdobył osiem bramek i miał tyle samo asyst. W sumie dla Milanu wystąpił 194 razy. Jego bilans to: 51 goli i 44 asysty.

Milan po 25 kolejkach zdobył 52 punkty i zajmuje trzecie miejsce w Serie A. Ma aż jedenaście punktów straty do prowadzącego Interu i jeden mecz rozegrany mniej.