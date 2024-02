Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Piotr Zieliński będzie piłkarzem Interu Mediolan po tym, gdy nie udało mu się znaleźć porozumienia z Napoli w sprawie wygasającego z końcem czerwca kontraktu. Całe zamieszenie sprawiło m.in., że pomocnik znalazł się poza kadrą mistrzów Włoch w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i tylko z wysokości trybun mógł oglądać ostatni mecz Napoli z FC Barceloną, zremisowany 1:1 w 1/8 finału tych rozgrywek.

O ile w Lidze Mistrzów Napoli ma nie najgorszej sytuacji przed rewanżem w Barcelonie, to w Serie A bliżej zespołowi do strefy spadkowej niż walki o obronę mistrzowskiego tytułu. Napoli zajmuje dziewiąte miejsce i ma 36 punktów. To tylko o 16 więcej od 18. Hellasu Werona, a 27 mniej od pierwszego Interu Mediolan.

Piotr Zieliński ma wrócić do podstawowego składu Napoli w Serie A

W Napoli zatrudniono trzeciego w tym sezonie trenera - Francesco Calzonę, który spróbuje naprostować wyniki zespołu po przygodach Rudiego Garcii i Waltera Mazzarriego. Ostatni z nich zaczął odstawiać od gry Piotra Zielińskiego, ale według medialnych doniesień inaczej do polskiego pomocnika podchodził nowy szkoleniowiec Napoli.

Włoska prasa przewidywała, że Piotr Zieliński może wrócić do składu Napoli na niedzielny mecz z Cagliari. Wszystko wskazuje na to, że tak faktycznie będzie. "Sytuacja Napoli doprowadziła Calzonę do podjęcia drastycznej decyzji" - tak o powrocie do składu Zielińskiego do składu napisał portal spazionapoli.it., tytułując tekst "Niespodzianka Zielińskiego". Wystawienie Polaka ma zostać wymuszone przez napięty kalendarz Napoli. "Trener chce dać mu szansę i ocenić jego grę" - zaznaczył serwis iamnaples.it.

Przez niespełna osiem lat Piotr Zieliński rozegrał 356 spotkań dla Napoli, w których strzelił 50 bramek i zanotował 46 asyst. Z neapolitańskim klubem wygrał Puchar i mistrzostwo Włoch. W obecnych rozgrywkach trzykrotnie trafiał do siatki rywali i trzykrotnie asystował kolegom przy bramkach w 27 występach.

Wyjazdowy mecz z Cagliari Napoli rozegra w niedzielne popołudnie o godz. 15:00.