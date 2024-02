Kolega Zielińskiego rozwścieczył Napoli w meczu z Barceloną. Może pożałować

Napoli zachowało szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów dzięki remisowi 1:1 z Barceloną na Stadio Diego Armando Maradona. Jedynego gola dla mistrzów Włoch strzelił Victor Osimhen. 68 minut w tym spotkaniu zagrał Chwicza Kwaracchelia, który przy okazji zmiany dał jasno do zrozumienia, że nie jest zadowolony z tej decyzji trenera. Teraz okazuje się, że Gruzin może zostać za to ukarany. "Il Mattino" pisze, że może nie skończyć się na karze finansowej.

