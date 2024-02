Odkryli straszną prawdę nt. piłkarza Serie A. Natychmiast wylądował w szpitalu

Christian Kouame w styczniu opuścił Fiorentinę i udał się na zgrupowanie reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, przygotowującej się do startu w Pucharze Narodów Afryki. Turniej zakończył zdobyciem złotego medalu, ale po powrocie do klubu dopadły go problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Każdy piłkarz jest człowiekiem. „Ból brzucha towarzyszył mi przez całą karierę"

Niepokojący komunikat Fiorentiny ws. Christiana Kouame. Wylądował w szpitalu

Napastnik stawił się we Florencji dopiero w sobotę 17 lutego. Z tego powodu trener Vincenzo Italiano nie powołał go na niedzielny mecz z Empoli (1:1), po którym drużyna dostała dwa dni wolnego. We wtorek 20 lutego Iworyjczyk wziął udział w imprezie charytatywnej, a następnego dnia miał wrócić do treningów z zespołem. Tak się nie stało.

W środę 21 lutego Fiorentina wydała niepokojący komunikat w sprawie stanu zdrowia napastnika. "W związku z pojawieniem się gorączki i ogólnego złego samopoczucia w nocy z 20 na 21 lutego, Kouame przeszedł testy w celu oceny możliwego zakażenia malarią i uzyskał pozytywny wynik. Zawodnik trafił do szpitala, aby przejść odpowiednie leczenie. W ciągu najbliższych dni jego stan zdrowia zostanie poddany ponownej ocenie" - przekazano. Choroba ta rozprzestrzenia się poprzez ugryzienia komarów.

Kolejny piłkarz zachorował na malarię. Jeden nawet z nią grał

To już trzeci w ostatnim czasie wykryty przypadek malarii u afrykańskiego piłkarza. Podczas PNA zachorowali dwaj Malijczycy, obrońca Moussa Diarra z Toulouse oraz pomocnik Yves Bissouma z Tottenhamu. Drugi z nich został w takim stanie dopuszczony do gry, co potwierdził selekcjoner Malijczyków Eric Chelle. - To nie jest aż tak poważne, ponieważ ktoś urodzony w Afryce Zachodniej jest przyzwyczajony do malarii. Yves mógł grać, ale w przypadku Moussy było inaczej - tłumaczył.

Bissouma i Diarra wrócili już do gry w klubach, nie wiadomo natomiast, jak długo potrwa przerwa Kouame. Na pewno zabraknie go w najbliższym spotkaniu ligowym z Lazio, zaplanowanym na 26 lutego.