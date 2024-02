Nerwowo przed meczem z Barceloną w Lidze Mistrzów. Chodzi o Zielińskiego

Ośmioletnia przygoda Piotra Zielińskiego z SSC Napoli dobiega końca. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca, ale nie zostanie przedłużony. Polak najprawdopodobniej zostanie w Serie A i zasili szeregi Interu Mediolan. Już przed tygodniem Fabrizio Romano informował, że porozumienie ustne z nowym pracodawcą zostało osiągnięte, piłkarz przeszedł pozytywnie testy medyczne, brakuje jedynie podpisu pod kontraktem. W tej sytuacji Napoli podjęło stanowcze działania wobec pomocnika, które zdaniem katalońskiego "Sportu", mogą być sporym osłabieniem dla klubu. "Ostatnia ekstrawagancja niekontrolowanego prezydenta, Aurelio De Laurentiisa" - czytamy.

Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. decyzji De Laurentiisa. Absencja Piotra Zielińskiego może zaszkodzić Napoli

Mowa o wykreśleniu Zielińskiego z listy zawodników zgłoszonych do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Teraz przed neapolitańską drużyną mecz z FC Barceloną. W związku z krokami podjętymi przez szefostwo Napoli Polak nie zasiądzie nawet na ławce rezerwowych. "Piotr Zieliński. Kolejny problem Napoli" - podkreślają dziennikarze.

Redakcja "Sportu" przeanalizowała sytuację Barcelony oraz Napoli przed meczem, wskazując, że każda z drużyn jest w innej sytuacji, niż była przed rokiem. Szczególnie drużyna z Neapolu jest bardzo daleka od obrony tytułu w Serie A - zajmuje dopiero dziewiąte miejsce. A teraz kolejnym kłopotem, który na nich czeka, może być absencja Zielińskiego w europejskich pucharach. Tym bardziej że 29-latek występował na jesień w Lidze Mistrzów i całkiem dobrze się w niej prezentował.

"Jeden z problemów, w jakie wpadli Azzuri, dotyczy Piotra Zielińskiego. Polak był jednym z podstawowych pomocników, który w zeszłym sezonie poprowadził ekipę do Scudetto. Tyle tylko, że nie będzie dostępny w meczu przeciwko Barcelonie, ponieważ Napoli wykluczyło go z europejskiej listy. Zieliński wystąpił we wszystkich meczach fazy grupowej LM, strzelając nawet gola przeciwko Realowi Madryt. On jest ikoną klubu z Neapolu" - czytamy.

Zieliński nie został całkowicie pominięty przez Napoli. Nadal występuje w Serie A

"Pomimo decyzji prezydenta Aurelio De Laurentiisa Walter Mazzarri w dalszym ciągu ufa Polakowi w krajowych rozgrywkach" - dodali. Zieliński wystąpił w 27 spotkaniach Napoli w tym sezonie, zdobywając trzy bramki i tyle samo asyst. W samej Lidze Mistrzów zagrał sześć meczów, strzelając gola i zaliczając jedno ostatnie podanie. Tych statystyk w europejskich pucharach już nie poprawi.

Pierwszy z meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Napoli i Barceloną odbędzie się już w środę 21 lutego. Pierwszy gwizdek na stadionie Diego Armando Maradony zabrzmi o 21:00. Rewanż z kolei zaplanowano na 12 marca. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.