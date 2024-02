Włosi rozpływają się nad grą Polaka. "Latał jak czapla"

32-letni Skorupski od blisko sześciu lat broni dostępu do bramki Bologni. W 2018 roku klub z Renato Dall'Ara zapłacił za niego 9 milionów Romie. W Emilii-Romanii stał się bohaterem i pewnym punktem swojego zespołu. Nie inaczej jest w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Łukasz Skorupski bohaterem. Włosi pieją z zachwytu

Bologna to prawdziwa rewelacja tego sezonu Serie A. Po 25 rozegranych meczach utrzymuje tempo wyścigu o awans do... Ligi Mistrzów. Ma tyle samo punktów, co czwarta w tabeli Atalanta. "La Dea" rozegrała jednak jedno spotkanie mniej. Warto pamiętać o scenariuszu, który może się zdarzyć. Piąte miejsce w lidze da w nim awans do Champions League. Wszystko przez reformę rozgrywek. Dwie najwyżej sklasyfikowane ligi w Europie za ten sezon otrzymają jeszcze jeden slot do wykorzystania w LM.

Nie ma co jednak szarżować - sam awans do jakichkolwiek pucharów byłby dla Bolognii gigantycznym sukcesem. Gdyby takowy się zdarzył, to wielka byłaby w tym zasługa Łukasza Skorupskiego. Nie tak dawno zachwycił Półwysep Apeniński obroną rzutu karnego wykonywanego przez Oliviera Giroud. To jednak nie koniec jego sukcesów.

Polak rozegrał w tym sezonie 22 mecze, zachował w nich 8 czystych kont i puścił tylko 22 bramki. W ostatnim, niedzielnym meczu z Lazio, był znakomity. "La Gazzetta dello Sport" - słynny dziennik sportowy wybrał go zawodnikiem meczu. Argumentowano, że to Skorupski zaliczył cztery "decydujące i nadzwyczajne interwencje".

W dziesięciostopniowej skali ("1" - oznacza fatalny występ, zaś "10" jest notą marzeń - przyp.red.) otrzymał "8". Zaznaczono, że Polak obronił strzały Immobile, Castellanosa i Isaksena.

- W pierwszej połowie miał dwie zdecydowane interwencje, które utrzymały jego zespół w grze. Był jednym z najlepszych zawodników na boisku - zaznacza portal tuttomercatoweb.com, przyznając Skorupskiemu notę 7,5.

- Najlepszy na boisku, facet, który utrzymał marzenie o zdobyciu Olimpico. Latał jak czapla - takiego, dość osobliwego porównania użyła "La Repubblica". Od tego pisma Polak otrzymał ocenę 7,5.

Skorupski rozegrał dla klubu z Bolonii 205 meczów. We włoskiej Serie A ma już 270 meczów. 32-latek to także dziewięciokrotny reprezentant kraju. Kolejny mecz klubu Polaków (w tym zespole gra także Kacper Urbański - przyp.red.) już 23 lutego. W najbliższy piątek Bologna zagra z Hellasem Verona. Dojdzie więc do "polskiego" meczu. W klubie z Werony grają wszakże Paweł Dawidowicz i Karol Świderski.