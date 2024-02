"Polski klub" we Włoszech przykuł uwagę Probierza. "Specjalnie przyjechał"

Przed reprezentacją Polski najważniejsze tygodnie w tym roku. Zdecydują o tym, czy znajdziemy się w gronie 24 uczestników czerwcowych mistrzostw Europy, które odbędą się w Niemczech. Znamy już plan selekcjonera naszej kadry Michała Probierza. - Jak ustaliliśmy Michał Probierz szeroką listę powołań wyśle do klubów 1 marca. Zrobi tak, by wypełnić wymogi UEFA. Przepisy mówią, że powołani piłkarze z zagranicznych klubów. Powinni dostać informacje o możliwym zaproszeniu na kadrę dwa tygodnie przed początkiem zgrupowania - pisze Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Ostateczna kadra ma zostać powołana 14 marca. - To będzie 'dzień zero' i to wtedy selekcjoner publicznie ogłosi listę zawodników, którzy będą bili się o mistrzostwa Europy - dodaje.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Probierz odwodził "polski klub". "Wróciło zainteresowanie"

Selekcjoner intensywnie i bacznie śledzi poczynania naszych reprezentantów. Chce mieć pewność, którzy zawodnicy powinni znaleźć się w gronie powołanych. Okazuje się, że niedawno miał okazję odwiedzić Półwysep Apeniński. Miał ku temu powody.

- Oglądał nasz mecz z Salernitaną z trybun. Cieszę się, że specjalnie przyjechał, by zobaczyć całą naszą trójkę. Osobistego kontaktu z trenerem nie miałem, ale dobrze, że wróciło zainteresowanie. Bardzo mi na tym zależy, żeby powrócić do reprezentacji - to słowa Szymona Żurkowskiego - piłkarza Empoli - w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Wyjazd do Salerno nie powinien dziwić. To właśnie tam 9 lutego grało Empoli. W jego składzie wystąpiło dwóch polskich piłkarzy: wspomniany wyżej Żurkowski i Bartosz Bereszyński. Piłkarzem klubu z Toskanii jest także Sebastian Walukiewicz.

To sygnał, że Probierz nie zamyka przed nikim drzwi. Nikt z powyższej trójki nie zagrał jeszcze w drużynie narodowej za jego kadencji. Najbardziej doświadczony z tercetu jest Bereszyński, który zagrał w narodowych barwach 51 razy, uczestniczył w dwóch mundialach i EURO. W trwającym sezonie jest wypożyczony do Empoli ze spadkowicza poprzedniego sezonu Serie A - Sampdorii.

Szymon Żurkowski również pojawił się w kadrze na mundial w Katarze, ale nie zaliczył na turnieju nawet minuty. Ostatni mecz w kadrze zanotował 16 listopada 2022 roku. Zagrał w towarzyskim starciu z Chile. Przez blisko 1,5 roku znajdował się poza kręgiem zainteresowań Fernando Santosa i Probierza, ale dobrymi występami w Serie A przykuł uwagę nowego selekcjonera. W styczniu został wypożyczony do Empoli ze Spezii. Przypomnijmy, że Żurkowski w pierwszym meczu po powrocie do włoskiej elity, jako pierwszy Polak w historii, zdobył hat-tricka. Trzykrotnie pokonywał bramkarza Monzy.

- Miałem zaufanie selekcjonera Czesława Michniewicza, bo doskonale się znaliśmy. Z selekcjonerem Michałem Probierzem nie miałem takiej styczności, nie pracowaliśmy razem. Miło, że pytasz o grę w kadrze, bo jeszcze półtora miesiąca temu nie grałem w Serie B. Czy będzie to dla mnie zawód? Bardzo mi na tym zależy i ciężko na to pracuję. Jeżeli dostanę szansę, to będę bardzo szczęśliwy. To trener jednak wybiera i jeśli podejmie inną decyzję, to będę kibicował chłopakom i dalej ciężko pracował, by pojechać na kolejne zgrupowanie - dodaje Żurkowski we wspominanym wywiadzie.

Obserwowany przez Probierza mecz z Salernitaną był pierwszym ligowym spotkaniem w tym roku, w którym nie wystąpił Sebastian Walukiewicz. Absencja 23-letniego stopera wynikała z zawieszania za kartki. 3-krotny reprezentant Polski wszystkie mecze w drużynie narodowej notował jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka. Być może teraz doczeka się ponownego powołania. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że wywalczył sobie miejsce w składzie Empoli.



Bilans Polaków w Empoli we wszystkich rozgrywkach 2023/24:

Bartosz Bereszyński - 13 meczów, 870 minut, 1 asysta, 2 żółte kartki

Sebastian Walukiewicz - 15 meczów, 1152 minuty, 5 żółtych kartek

Szymon Żurkowski - 5 meczów, 4 gole, 363 minuty, 1 żółta kartka

"Polskie" Empoli zajmuje 16. miejsce w tabeli Serie A. Zgromadziło 21 punktów i ma dwupunktową przewagę nad strefą spadkową. W niedzielę, 18 lutego zagra z Fiorentiną.