Mourinho nie wytrzymał po zwolnieniu. "Niewiele wie o piłce nożnej"

AS Roma spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań w tym sezonie. W styczniu pożegnała się z Pucharem Włoch, a w Serie A regularnie zawodzi. Zajmuje dopiero szóste miejsce, ale jej strata do pierwszego Interu Mediolan to już 22 punkty. To wszystko sprawiło, że atmosfera w Rzymie była naprawdę gorąca. Czarę goryczy przelała porażka z AC Milanem (1:3). Działacze nie wytrzymali i zwolnili Jose Mourinho. Jak donosiły media, trener "miał poczuć się zdradzony przez klub, który natychmiast zastąpił go Daniele de Rossim". Mimo to unikał zabierania głosu w sprawie. Do czasu.

Jose Mourinho przemówił po zwolnieniu. Oberwało się działaczom AS Romy

Kilka dni temu Mourinho przerwał milczenie. Udzielił wywiadu dla football.com, w którym dość ostro wypowiedział się na temat pożegnania z Romą. Nie gryzł się w język i uderzył we władze klubu, a w szczególności w Dana Friedkina, choć nie wymienił go personalnie. Wprost stwierdził, że decyzja o zwolnieniu była błędem.

- Zaraz wracają europejskie puchary. Ja nie będę jednak obecny na tych końcowych etapach, ale nie dlatego, że zostałem wyeliminowany, a dlatego, że wyeliminował mnie ktoś, kto niewiele wie o piłce nożnej - grzmiał Mourinho.

Na tym jednak trener nie poprzestał i wymierzył kolejny cios działaczom Romy. - Oczywiście, takie jest życie, a więc pełne wzlotów i upadków. Ja nie zamierzam się zatrzymywać. Rozwijam się mimo tego nieoczekiwanego i niesłusznego zwolnienia. Jestem pewien, że wrócę z jeszcze większym zapałem i wiarą w siebie na kolejne mecze UEFA - podkreślił.

Mourinho wściekły na władze Romy. "Posiadam wystarczające doświadczenie i wiedzę"

Portugalczyk wprost stwierdził, że władze klubu pospieszyły się ze zwolnieniem. Miał on pomysł na wyprowadzenie ekipy z kryzysu. - Prowadziłem zespół w wielu meczach i kilkukrotnie docierałem do finałów. To były naprawdę wyjątkowe spotkania dla nas, trenerów, kibiców i oczywiście zawodników. Posiadam zatem wystarczające doświadczenie i wiedzę, aby mieć pomysł, co zrobić dalej - zakończył.

Jak na razie nie wiadomo, co z przyszłością Mourinho. Wiele mówi się, że może zastąpić Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium, szczególnie po ostatniej porażce z Lazio (0:1) w Lidze Mistrzów.

Portugalczyk pracował w rzymskiej drużynie od 2021 roku. W tym czasie wygrał z zespołem Ligę Konferencji Europy, a także dotarł do finału Ligi Europy, gdzie ostatecznie dopiero po rzutach karnych przegrał z Sevillą. Mourinho uznawany jest za jednego z najlepszych szkoleniowców świata, a jego rozbrat z ławką trenerską zapewne nie potrwa długo.

Po zwolnieniu Portugalczyka Roma rozegrała pięć oficjalnych spotkań we wszystkich rozgrywkach - trzy zakończyła zwycięstwem, w jednym poniosła porażkę, a w miniony czwartek zremisowała - 1:1 z Feyenoordem w Lidze Europy.