Piotr Zieliński po ośmiu latach rozstaje się z Napoli. Już prawie nikt nie ma wątpliwości, że latem 2024 r. przeniesie się do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu. W poniedziałek potwierdził to słynny dziennikarz Fabrizio Romano, rzucając słynne "here we go". Zaznaczył również, że pomocnik przeszedł już testy medyczne w Mediolanie i niedługo powinien podpisać kontrakt.

Zieliński odchodzi z Napoli. Włosi już wydali wyrok. "Nie można zapomnieć"

Prasa związana z Napoli przestała się łudzić. Portal areanapoli.it przyznał, że klub postąpił właściwie, rezygnując z Zielińskiego w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Próbował też wyrokować, jak Zielińskiego będą teraz odbierać fani. - Kości zostały jednak rzucone. Zieliński z pewnością nie zostanie zapomniany przez neapolitańskich kibiców, ale też na pewno nie będzie nazwany zdrajcą: nie można zapomnieć 356 występów, 50 goli, historycznego, pięknego scudetto i Pucharu Włoch - stwierdził.

Mimo wszystko zdaniem serwisu pożegnanie Zielińskiego z klubem jest wyjątkowo nieeleganckie. - Źle kończy swoją przygodę: mógł odbyć badania lekarskie w Interze później. Skorzystał z możliwości, jakie przysługują zawodnikowi, któremu wygasa kontrakt. Zieliński to znakomity piłkarz, pół mistrz z momentami mistrzowskimi, filar ostatnich lat. Ale wyjście ma bardzo złe. I trzeba to powiedzieć - podsumowano. Zauważono też, że klub z Neapolu stracił na tym co najmniej 20 mln euro potencjalnych wpływów z transferu.

Włosi komentują transfer Zielińskiego do Interu. "Wybór życia, a nie serca"

Podobne zdanie wyraziła też redakcja "Il Mattino". - Zieliński nie chciał przedłużać kontraktu z Napoli, wolał poczekać, aż czas minie i następnie zgodzić się na darmowy transfer. Wybór życia, a nie serca. Odłożył na bok osiem sezonów spędzonych w niebieskich barwach i poszedł dalej. Nie najlepsze pożegnanie dla zawodnika, który tak prawdziwie poświęcił się Napoli - czytamy.

Portal calciomercato.com podał, że Zieliński z Interem Mediolan podpisze trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. W nowym klubie zarabiać 4,5 mln euro netto za sezon plus bonusy. Oficjalnego potwierdzenia wciąż jednak brak.