Działania Piotra Zielińskiego wywołały burzę w klubie. Szef nie będzie miał skrupułów

"Piotr Zieliński to Inter, here we go!" - ogłosił w poniedziałek wieczorem Fabrizio Romano kilka godzin po tym, jak we włoskich mediach pojawiła się informacja, że polski pomocnik przeszedł testy medyczne w swoim przyszłym klubie. Zieliński, który oczywiście pozostanie w Napoli do końca sezonu, podpisze w Mediolanie "kilkuletni" kontrakt i trafi do zespołu Simone Inzaghiego na zasadzie wolnego transferu.

Sam fakt transferu Zielińskiego do Interu Mediolan nie jest wielką niespodzianką. Przez ostatnie miesiące włoskie media jednoznacznie dawały do zrozumienia, że dojdzie do takiej transakcji. To samo czynił właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis, który mówił wprost, że Zieliński dostał lepszą propozycję finansową od lidera Serie A i odchodzi do niego "dla pieniędzy".

Tyle, że Piotr Zieliński musi jeszcze dograć ten sezon w Napoli. Zarówno Polak, jak i jego klub, w tym sezonie rozczarowują. Podobnie było w niedzielnym meczu wyjazdowym z AC Milan, przegranym 0:1, po którym 29-latek miał nie wrócić z zespołem do Neapolu, a pozostać w Mediolanie, by przejść testy medyczne w Interze, a także spotkać się z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem.

Jak informuje Luca Cerchione z "calcionapoli24", w Napoli zachowanie Zielińskiego bardzo się nie spodobało. Niewykluczone też, że polskiego pomocnika czekają z tego powodu kolejne poważne konsekwencje. Przypomnijmy, że Napoli już zdążyło usunąć Polaka z listy zawodników zgłoszonych do Ligi Mistrzów, gdzie w 1/8 finału Włosi zagrają z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego.

- Zielińskiemu grozi poważne niebezpieczeństwo wyrzucenia ze składu. Napoli nie spodobało się termin wizyt Polaka w Mediolanie, przygotowujących do podpisania kontraktu z Interem - napisał Cerchione na portalu X (dawniej Twitter).

Ze względu na skreślenie z listy zgłoszonych do Ligi Mistrzów, Piotrowi Zielińskiemu do końca sezonu i całej przygody w Napoli pozostała już tylko gra w Serie A, gdzie zespół Waltera Mazzarriego zajmuje dopiero dziewiąte miejsce ze stratą siedmiu punktów do czwartej Atalanty i aż 25 do prowadzącego Interu Mediolan.

Kolejny mecz ligowy Napoli Zielińskiego rozegra w najbliższą sobotę, gdy podejmie na własnym stadionie Genoę (godz. 15:00).