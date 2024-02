Włosi odkryli tajny plan Probierza. Rozpisują się o tajemniczym spotkaniu

Piotr Zieliński wrócił do składu Napoli i zagrał w przegranym 0:1 meczu z AC Milanem. Przy okazji wizyty w Lombardii pomocnik przeszedł także testy medyczne przed transferem do Interu Mediolan, a media informują, że załatwił też inną sprawę. Chodzi o spotkanie z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, przez które 29-latek nie wrócił z drużyną do Neapolu.

