Włoscy giganci chcieli, by Serie A była jak polska ekstraklasa. Przegrali

Ostatnie lata w piłce nożnej pokazują, że kalendarz rozgrywek jest bardzo przeciążony. Spory wpływ na to ma fakt, że kluby czy federacje decydują się na rozgrywanie niektórych meczów poza granicami swoich państw. Dobrym przykładem jest choćby FC Barcelona, która na koniec 2023 roku musiała polecieć do Dallas, by zagrać sparing z meksykańskim Club America, co nie podobało się niektórym zawodnikom. Tym bardziej zważając na fakt, że 30 godzin wcześniej Barcelona kończyła ligowy mecz z Almerią.

Dodatkowo mecze o Superpuchar Włoch czy Hiszpanii odbywały się w Arabii Saudyjskiej. W związku z tym we Włoszech pojawił się pomysł, który mógłby pomóc w lepszym ułożeniu kalendarza rozgrywek.

Nie będzie rewolucji we Włoszech. Reforma przegłosowana. "Mini Superliga"

Włoskie media informowały w ostatnich dniach, że przedstawiciele czterech klubów Serie A zgłosiły się do federacji z propozycją reformy. Mowa tutaj o zmniejszeniu drużyn występujących w lidze - z 20 do 18. To zmniejszyłoby liczbę meczów w Serie A (z 38 na 34), a także dało więcej czasu drużynom na regenerację, zwłaszcza tym, które rywalizują w europejskich pucharach. Ta reforma została zaproponowana przez Romę, Inter Mediolan, Milan oraz Juventus. Do głosowania w tej sprawie doszło w poniedziałek podczas posiedzenia władz ligi.

Okazuje się, że reforma jednak nie wejdzie w życie, bo tylko cztery zespoły były za jej wprowadzeniem. A konkretniej te, które taką zmianę w przepisach zaproponowały. Szesnaście pozostałych drużyn wyraziło sprzeciw. - Jestem przeciwny tej reformie. Dlaczego mielibyśmy odmawiać tak wielu zespołom szans na spełnianie marzeń? - pytał Saverio Sticchi Damiani, prezes Lecce. - Fakt, że największe ligi europejskie mają po 20 drużyn oznacza, że to jest format, który działa. To, co tamte kluby chciały zrobić, to wyglądało jak mini Superliga - dodawał Urbano Cairo, prezes Torino.

Obecnie w dwóch czołowych ligach europejskich jest system z 18 zespołami: mowa o Bundeslidze oraz Ligue 1. 18 drużyn grało na poziomie Serie A w latach 1988-2004, a od 1967 do 1988 roku występowało tam tylko 16 zespołów. Portal calcioefinanza.it zwraca uwagę na to, że w sezonie 24/25, w którym będą nowe formaty Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata, Inter może zagrać nawet 70 oficjalnych meczów. Stąd te starania największych klubów o zmniejszenie rozgrywek.