To się dzieje po cichu! Zieliński zrobił wielki krok w kierunku nowego klubu

Piotr Zieliński odchodzi z Napoli z końcem trwającego sezonu. Reprezentant Polski nie przedłuży umowy z obecnym mistrzem Włoch i zmieni klub bez kwoty odstępnego. Tym samym kończy się ważny rozdział w karierze Zielińskiego, który grał dla Napoli od sierpnia 2016 roku. W tym czasie wygrał mistrzostwo i puchar Włoch, a w ponad 350 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 50 bramek i zanotował 46 asyst. Ten etap kończy się jednak z niesmakiem, ponieważ Zieliński nie został uwzględniony w kadrze na mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów z Barceloną.

Dodatkowo w rozmowach z mediami dosyć mocne słowa nt. Zielińskiego ogłaszał Aurelio De Laurentiis, a więc prezes Napoli. - Jak wyglądały występy Zielińskiego w ostatnich meczach? Dlaczego mam nagradzać kogoś, kto latem powiedział mi, że chce zostać, a potem nie przedłużył kontraktu? Po co mi zawodnik, którego zaangażowanie jest wątpliwe? Nie trenuje, nie wkłada w to energii i być może boi się kontuzji przed podpisaniem kontraktu z innym klubem - ogłaszał De Laurentiis na jednej z konferencji prasowych.

Wszystko wskazuje na to, że Zieliński pozostanie na Półwyspie Apenińskim i będzie grał u jednego z największych ligowych rywali Napoli. Prawdopodobnie trafi do zespołu, który w tym sezonie może zdobyć mistrzostwo Włoch.

Zieliński coraz bliżej nowego klubu. Przeszedł już testy medyczne

Włoski dziennikarz Pasquale Guarro informuje, że Zieliński ma za sobą ważny krok, który przybliża go do transferu do Interu Mediolan. Mowa oczywiście o testach medycznych, które Polak miał przejść w środowy poranek. Wszystko jednak odbywało się w kompletnej ciszy, więc media nawet nie wiedziały o obecności Zielińskiego na badaniach.

Nie należy jednak się spodziewać, że w najbliższych tygodniach Inter oficjalnie ogłosi transfer Polaka, ponieważ jego kontrakt z Napoli wygasa z końcem czerwca, a lider Serie A w ostatnich latach, przy podobnych przypadkach, ogłasza to na przełomie czerwca i lipca bądź dopiero na początku lipca.

Zgodnie z doniesieniami włoskich mediów, Zieliński podpisze trzyletnią umowę z Interem, ale będzie w niej zawarta opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Reprezentant Polski zarobi 4,5 mln euro netto plus bonusy, a portal calciomercato.com podaje, że jego agenci otrzymają cztery mln euro w ramach prowizji. W związku z tym transferem z Interu latem odejdzie Stefano Sensi oraz Holender Davy Klaassen.

Warto dodać, że to nie jest jedyny transfer Interu, który dojdzie do skutku. Włoskie media podają, że we wtorek na testach medycznych pojawi się Mehdi Taremi, który z końcem czerwca przestanie być piłkarzem FC Porto. Irański napastnik podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o sezon z pensją na poziomie około trzech mln euro.

Inter jest liderem ligi włoskiej z 60 punktami i przed poniedziałkowym meczem Juventusu z Udinese ma siedem punktów przewagi nad zespołem z Turynu. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt.