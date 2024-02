Ostra jazda. Włosi bez litości dla Zielińskiego. "Powinien wcześniej go zdjąć"

Po dwutygodniowej przerwie Piotr Zieliński wrócił do pierwszego składu Napoli na wyjazdowy mecz z AC Milanem. Mistrzowie Włoch próbowali ugrać coś na San Siro, ale ostatecznie przegrali 0:1 po golu Theo Hernandeza, a Zieliński przebywał na boisku przez 76 minut, aż został zmieniony przez Jespera Lindstroma. "Trzeba stwierdzić otwarcie, że nie był to dobry mecz Polaka. [...] Często bywał jednak niewidoczny, dużo bardziej niż Stanislav Lobotka czy Andre-Frank Zambo Anguissa. Nie są to dobre wiadomości tym bardziej że przyszłość Zielińskiego nie jest pewna. Taki kiepski mecz to doskonałe paliwo dla tych, którzy chcieliby odsunąć Zielińskiego od zespołu" - pisał o występie polskiego pomocnika Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Włosi jednoznacznie ocenili występ Piotra Zielińskiego. "Nie miał wpływu"

A jak występ Zielińskiego oceniły włoskie media? Zacznijmy od tamtejszego Eurosportu. "Często schodził do obrony. Próbował znaleźć rytm. Nie zagrał najlepiej na stadionie, na którym najpewniej będzie występował od przyszłego roku jako piłkarz Interu" - ocenił portal, wystawiając "5,5" w dziesięciostopniowej skali. Taką samą notę wystawiło Mediaset, pisząc, że Zieliński "był bardzo mało widoczny i mógł zrobić więcej".

Także "5,5" reprezentant Polski otrzymał od TuttoMercato. "Nie miał takiego wpływu, jakiego by sobie życzył. Sytuacja nie uległa zmianie w drugiej połowie, gdy zmieniony został system gry Napoli" - czytamy w pomeczowych ocenach.

Z kolei portal OASport widział w Zielińskim jednego z najsłabszych zawodników Napoli i ocenił go na "5". "Są mecze, w których jak się odpali, to potrafi przestraszyć każdą obronę. Inni wtedy natomiast błąkają się bez celu. Dzisiaj był tym błąkającym się" - napisano po meczu.

"Nie uczestniczył w grze. Mazzarri zbyt długo zwlekał ze ściągnięciem go z boiska" - podsumował występ Piotra Zielińskiego serwis TuttoNapoli, który także wystawił mu "5". Identyczną notę otrzymał również od CalcioMercato. "Mazzarri nie chce się bez niego obejść. Zaczął z odpowiednim nastawieniem, ale chwilę później zniknął całkowicie" - podkreślono.

W obecnym sezonie Piotr Zieliński strzelił trzy bramki i zanotował trzy asysty w 27 występach dla Napoli. Wszystko wskazuje na to, że są to jego ostatnie miesiące w klubie i od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Interu Mediolan.