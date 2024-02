A jednak! Wielki powrót Zielińskiego. Klamka zapadła

Piotr Zieliński z dużą dozą prawdopodobieństwa po sezonie przeniesie się do Interu Mediolan. Decyzji Polaka nie potrafi zaakceptować kierownictwo Napoli, które nie zgłosiło go do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ostatnio pomocnik sporo pauzował także w innych rozgrywkach - oficjalnie z powodu kontuzji. W niedzielę nastąpił jednak przełom. Napoli podjęło kluczową decyzję przed meczem z AC Milanem.

