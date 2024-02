Włosi ujawniają prawdę o Zielińskim i Napoli. Tak źle jeszcze nie było

Przez osiem lat Piotr Zieliński był piłkarzem Napoli, gdzie zagrał ponad 350 meczów. Ta historia jednak zakończy się latem, a Polak najprawdopodobniej dołączy do Interu Mediolan. Do tej pory włoskie media przekazywały, że głównym powodem rozstania Zielińskiego z obecnym mistrzem kraju są kwestie finansowe. "Corriere dello Sport" podaje, że to nie był jednak jedyny powód. "We współczesnym futbolu dominuje biznes" - czytamy.

