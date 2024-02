Koszmar pupilka Probierza. Natychmiastowa decyzja. Został wyrzucony [WIDEO]

Patryk Peda stał się szerzej rozpoznawalny dzięki Michałowi Probierzowi, który jesienią powoływał go do reprezentacji Polski. Obrońca na co dzień występuje w ekipie z Serie C - Spal, gdzie regularnie gra w pierwszym składzie. Ostatniego spotkania nie będzie jednak udanie wspominał. W drugiej połowie meczu z Recanatese Polak brutalnie sfaulował rywala i sędzia pokazał mu bezpośrednią czerwoną kartkę.

3 sceen: https://twitter.com/meczykipl/status/1712700784696004976?s=46&t=Yk-luzOUsiqz5c5D7kyl0w / AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl