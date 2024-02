Przełom ws. Zielińskiego. Włosi piszą o "wspaniałej wiadomości"

Piotr Zieliński na początku lutego doznał kontuzji i z tego powodu przegapił mecz przeciwko Hellasowi Werona w Serie A (2:1). Kibice zastanawiali się, jak groźny jest to uraz i czy Polak wkrótce będzie gotowy do gry.

Piotr Zieliński wraca do gry. Będzie gotowy na mecz z Milanem

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazała "La Gazzetta dello Sport", wprost pisząc o "wspaniałych wiadomościach". Zdaniem dziennikarzy kontuzja Zielińskiego nie była groźna i zawodnik wrócił już do treningów z zespołem. Ponadto może znaleźć się wśród powołanych na zbliżające się hitowe starcie przeciwko Milanowi, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:45.

Będzie to bardzo ważne spotkanie dla Napoli, które wciąż walczy o udział w przyszłorocznej edycji europejskich pucharów. Po 22 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Milan natomiast jest trzeci i ma 49 punktów na koncie.

Zieliński o krok od odejścia z Napoli

W ostatnich tygodniach w kontekście Zielińskiego najwięcej mówi się o jego rychłym odejściu z Napoli. Kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem sezonu i nic nie wskazuje na to, że zostanie przedłużony. Włoskie media donoszą, że latem trafi do Interu Mediolan. Potwierdzają to również działacze obydwu klubów. Z nowym klubem ma podpisać umowę do 2028 roku i zarabiać 4,5 miliona euro za sezon.

- Musieliśmy wziąć pod uwagę ograniczenia kadrowe w Lidze Mistrzów, które nie są naszą winą. Musieliśmy pominąć Zielińskiego. Doskonale wiemy, co jest w stanie dać drużynie, ale faktem jest, że od lipca nie będzie naszym zawodnikiem - powiedział prezes Napoli Aurelio de Laurentiis, nawiązując do wycofania Polaka ze składu zgłoszonego do Ligi Mistrzów.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 26, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.