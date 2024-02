Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku i nie zostanie przedłużony. Pomocnik niemal na pewno pozostanie we Włoszech i zwiąże się umową z Interem Mediolan, z którym ma być już dogadany. Formalnie sprawy nie zostały załatwione i nie wiadomo, kiedy na 100 procent poznamy przyszłość reprezentanta Polski. Teraz wreszcie padły konkretne terminy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wspaniale mi się tu biegło". Ewa Swoboda z najlepszym czasem w tym roku na świecie!

Piotr Zieliński blisko Interu Mediolan. Padł konkretny termin podpisania umowy

Meczyki.pl poinformowały, że Zieliński jest już na finiszu negocjacji z Interem i może być spokojny o swoją przyszłość. 29-latek chciałby jednak dość szybko załatwić wszystkie szczegóły i podpisać umowę z nowym klubem. Miałoby to stać się już niedługo, bo przed marcową przerwą na kadrę. Zgrupowanie reprezentacji Polski zaczyna się 18 marca i to właśnie do tego czasu pomocnik miałby już dopiąć wszelkich formalności z nowym zespołem.

Niewykluczone jednak, że stanie się to jeszcze szybciej. Włoski dziennikarz Matteo Moretto informował, że cała sprawa może zostać nawet domknięta do końca lutego. Nie oznacza to jednak, że Inter będzie śpieszył się z poinformowaniem opinii publicznej o podpisaniu umowy z Zielińskim. Dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard uważa, że może stać się to dopiero na przełomie czerwca i lipca.

Wtóruje mu kolejny z naszych ekspertów do Serie A - Michał Salamucha, który przypomina o tym, że Inter już w przeszłości zwlekał z ogłaszaniem darmowych transferów letnich. Było tak m.in. w przypadku Diego Godina, który w 2019 roku odchodził z Atletico Madryt po wygaśnięciu kontraktu i przez kilka miesięcy miał być dogadany z ekipą z Mediolanu. Transfer ogłoszono jednak dopiero w lipcu.

Niewykluczone, że ostatnie miesiące Piotra Zielińskiego w Napoli będą dla niego niezwykle trudne. Klub, w którym spędził osiem lat, nie zgłosił go nawet do rozgrywek Ligi Mistrzów. Prezydent Aurelio Di Laurentiis przekonywał, że ma to związek z rozwijaniem nowych nabytków, ale zagraniczne media całą sytuację nazywały "zemstą" na Polaku. Na razie nie wiadomo, czy 29-latek będzie mógł grać w rozgrywkach Serie A, czy również będzie pomijany.