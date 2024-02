A jednak to nie były plotki! Oto co Juventus chce zrobić ze Szczęsnym

We Włoszech media nie mają wątpliwości co do przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Jak przekazał portal Calciomercato.com, Juventus negocjuje z polskim bramkarzem nowy kontrakt i obie strony wydają się być optymistami, co do dalszej współpracy. Choć aktualna umowa wygasa dopiero za półtora roku, to wszyscy chcą jak najszybciej zakończyć negocjacje i walczyć o mistrzostwo Włoch ze spokojem.

