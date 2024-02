Postanowione! Tak będą wyglądały ostatnie miesiące Zielińskiego w Napoli

Piotr Zieliński przez ostatnie lata był kluczową postacią Napoli. Trudno wyobrazić go sobie w innej koszulce na Półwyspie Apenińskim, niż w charakterystycznym błękitnym trykocie. Włoskie media są jednak przekonane, że Polak niedługo przeniesie się do Interu Mediolan. Negocjacje z nowym klubem mocno skomplikowały sytuację Polaka w Napoli i pojawiły się poważne obawy, czy Zieliński będzie grał w najbliższych miesiącach.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Jest plan na Zielińskiego. Lepiej, niż można było przypuszczać

Polak nie został zgłoszony na wiosnę do Ligi Mistrzów przez Napoli i nie zagra już w tym sezonie w tych elitarnych rozgrywkach. Pojawiły się obawy, że podobna sytuacja i odsunięcie od składu czeka go w Serie A. Byłyby to fatalne informacje dla reprezentacji Polski, którą w marcu czeka walka w barażach o awans na Euro 2024. Zieliński jest jednym z najważniejszych piłkarzy naszej kadry.

Jak pisze "Corriere dello Sport", pomocnik zrobi wszystko, by być w optymalnej formie. "Piotr nie uważa swojego sezonu za zakończony, do tego czasu będzie dawał z siebie wszystko. Priorytetem jest bycie w grze, powrót na boisko i wywarcie wpływu dla dobra Napoli" - czytamy.

Kibiców uspokajają także informacje przekazane przez WP Sportowe Fakty. Co prawda czas gry Zielińskiego ma zostać ograniczony i nie będzie już kluczowym piłkarzem jak do tej pory, ale nie oznacza to, że zostanie odsunięty. Po prostu pierwszeństwo będą mieć zawodnicy, którzy zostaną w Neapolu na kolejny sezon lub zawodnicy wypożyczeni walczący o swoje pozostanie pod Wezuwiuszem. Zieliński będzie grał mniej, ale nadal może liczyć na występy.

Polak miał być jednak przygotowany na tego typu okoliczność. Zdaniem WP pomocnik rozpoczął dodatkowe treningi indywidualne z trenerem od przygotowania fizycznego.

Piotr Zieliński to 86-krotny reprezentant Polski. Przez blisko osiem lat gry rozegrał w Neapolu 355 meczów. Zdobył w nich 50 goli i zaliczył 46 asyst. Jest mistrzem Włoch i zdobywcą krajowego pucharu. W trwających rozgrywkach wybiegał na boisko 26 razy. Kolejna okazja do gry już w weekend. 11 lutego Napoli zagra na wyjeździe z Milanem. Mistrzowie Italii zajmują 7. miejsce w tabeli i do liderującego Interu tracą aż 22 punkty.