Rozdział w karierze Piotra Zielińskiego pt. SSC Napoli zamyka się po ośmiu latach. Polak zdecydował się nie przedłużać kontraktu z obecnym mistrzem Włoch i wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu będzie zawodnikiem Interu Mediolan, a więc prawdopodobnego przyszłego mistrza kraju. Tam Zieliński ma podpisać trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto rocznie. Reprezentant Polski nie zagra już w tym sezonie w Lidze Mistrzów, ponieważ nie został zgłoszony do fazy pucharowej przez Napoli.

- Musieliśmy pominąć Zielińskiego. Doskonale wiemy, co jest w stanie dać drużynie, ale faktem jest, że od lipca nie będzie naszym zawodnikiem. Musimy więc skupić się na naszych inwestycjach. Czytałem, że niektórzy twierdzą, że to zemsta, ale absolutnie tak nie jest. Powiedziałem już, że Piotrek jest wspaniałą osobą - mówił Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, tłumacząc decyzję klubu. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Zieliński trafi do nas w przyszłym sezonie - dodawał Giuseppe Marotta, dyrektor generalny Interu.

Wciąż jednak sezon się nie zakończył, a Napoli ma przed sobą 16 meczów w lidze włoskiej. W meczach z Salernitaną i Hellasem Verona (2:1) Zieliński nie zagrał ani minuty z powodu przeciążenia mięśniowego. Jak może wyglądać reszta sezonu w Serie A dla Polaka?

Trener Napoli musi stawiać na Zielińskiego. "Nie uważa sezonu za zakończony"

Włoski dziennik "Corriere dello Sport" informuje, że Zieliński jest zmotywowany do pomocy Napoli w walce o zakończenie sezonu w pierwszej czwórce Serie A. Trener Walter Mazzarri nie będzie miał wyboru i nie będzie mógł z niego zrezygnować, by osiągnąć ten cel. "Piotr nie uważa swojego sezonu za zakończony, do tego czasu będzie dawał z siebie wszystko. Priorytetem jest bycie w grze, powrót na boisko i wywarcie wpływu dla dobra Napoli" - czytamy w artykule.

Zieliński strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty w 19 meczach ligowych (w całym sezonie trzy gole i trzy asysty w 26 spotkaniach), ale Włosi podkreślają, że w tym sezonie Polak nie jest w formie. "Ten sezon jest skomplikowany nie tylko dla niego. Zieliński nadal był punktem odniesienia dla trenerów, ale na jego sezon zapadła ciemność. Brakowało mu polotu i konsekwencji w działaniu. A to jeszcze nie koniec i nie czas na pożegnania" - pisze "Corriere dello Sport".

"Od przyszłego sezonu Zieliński będzie grał dla Interu, bardzo szybko podpisze tam kontrakt. Kolejny luksusowy transfer bez odstępnego dla Simone Inzaghiego. San Siro będzie jego nowym domem. Zieliński wybrał Inter wierząc, że jego obecny cykl w Neapolu się skończył. Po zakończeniu sezonu odejdzie, ale obiecuje kibicom, że zabawi ich ponownie" - piszą włoscy dziennikarze.

W kolejnym meczu Napoli zagra na wyjeździe z Milanem. Dla Zielińskiego to ulubiona ofiara w Serie A ex-aequo z Udinese - obu zespołom Polak strzelił po cztery gole. Wciąż jednak Zieliński nie trenuje z drużyną, ponieważ odbył spersonalizowany trening tak jak Alex Meret i Mathias Olivera. "Niedzielny mecz może być dla niego jak derby. To starcie wyjątkowe dla niego. Pokonanie Milanu będzie miało podwójną wartość. Mecz będzie rozegrany na Stadio Giuseppe Meazza, a więc na jego przyszłym stadionie" - dodaje "CdS".

Mecz między Milanem a Napoli odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 20:45. Obecnie Napoli zajmuje siódme miejsce z 35 punktami i traci 22 do prowadzącego Interu Mediolan.