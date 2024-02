Ojciec Zielińskiego potwierdza. "Myślę, że Piotrek podjął już decyzję"

Przyszłość Piotra Zielińskiego, któremu z końcem sezonu wygasa kontrakt z SSC Napoli, w teorii jest niewiadomą, ale kolejne znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że 29-latek latem przeniesie się do innego włoskiego klubu - Interu Mediolan. Prezydent i właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis dawał wprost do zrozumienia, że Zieliński odchodzi z Neapolu i że mistrzom Włoch nie udało się przebić finansowo oferty klubu z Mediolanu.

Sam Zieliński wciąż jeszcze w tej sprawie milczy, ale również przedstawiciele Interu przed niedzielnym klasykiem ligi włoskiej z Juventusem (1:0) potwierdzali swoje zainteresowanie polskim pomocnikiem.

- Mamy obowiązek wykorzystywać takie okazje transferowe jak Zieliński. Zobaczymy, czy uda nam się go ściągnąć, ale uważam, że mamy wszystko, aby się to udało. Zieliński ma ogromne umiejętności i byłby idealnym dodatkiem do naszego składu. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli do nas dołączy - mówił Giuseppe Marotta, dyrektor Nerazzurrich.

Ojciec Zielińskiego potwierdza medialne spekulacje. "Myślę, że Piotrek podjął już decyzję"

W poniedziałek na gali tygodnika "Piłka Nożna" Piotr Zieliński został wybrany najlepszym polskim piłkarzem w 2023 roku. Jako że sam zawodnik przebywa we Włoszech, nagrodę za niego odebrał jego ojciec Bogusław.

- Jako ojciec chcę powiedzieć, że jesteśmy dumni, że Piotr znalazł się w gronie znakomitych piłkarzy, którzy wygrywali ten plebiscyt - mówił Bogusław Zieliński, który został zapytany także o przyszłość swojego syna i należy śmiało stwierdzić, że zdradził na ten temat bardzo wiele.

- Nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale myślę, że Piotrek już podjął decyzję. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie dalej grał we Włoszech, ale odejdzie z Neapolu - powiedział Zieliński senior, który jednoznacznie dał do zrozumienia, że reprezentant Polski przeniesie się do innego klubu Serie A.

W ten sposób opinia publiczna dostała kolejne potwierdzenie tego, o czym głośno mówią włoskie media - że Piotr Zieliński zostanie zawodnikiem Interu Mediolan. W grę wchodziłby wprawdzie także transfer do turyńskiego Juventusu, ale zainteresowanie "Starej Damy" polskim pomocnikiem w ostatnich tygodniach wyraźnie osłabło.

Co więcej, na gali "Piłki Nożnej" poinformowano, że w Neapolu wraz z Zielińskim przebywa jego agent - Bartłomiej Bolek. Wiele wskazuje na to, że jego wizyta u 29-latka nie jest przypadkowa i jesteśmy bardzo blisko oficjalnej informacji na temat przyszłości Zielińskiego.

Piotr Zieliński występuje w SSC Napoli, z którym w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Włoch, od 2016 roku. Przez osiem lat uzbierał w tym klubie aż 355 oficjalnych występów, w których strzelił 50 goli i zaliczył 46 asyst. Jego bilans w Serie A, gdzie grał także w barwach Empoli i Udinese, to 354 mecze, 41 bramek i 49 asyst.