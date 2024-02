Wychowanek polskiej akademii trafi do czołowej ligi. Dyrektor potwierdza

Lecce występuje w Serie A od sezonu 2022/2023. Klub słynie z przeprowadzania nieoczywistych transferów. Przed trwającymi rozgrywkami do zespołu trafili między innymi Hamza Rafia z trzecioligowej Pescary lub Nikola Krstović z Dunajskiej Stredy. Wcześniej działacze ściągnęli również na przykład Lamecka Bandę z izraelskiego Maccabi Petah Tikva.

Balthazar Pierret trafi do Lecce. Dyrektor sportowy potwierdza

Teraz Lecce ma przeprowadzić kolejny transfer. Zdaniem Gianluki Di Marzio do klubu ma się przenieść Balthazar Pierret. Francuz na co dzień występuje w Quevilly-Rouen w Ligue 2. Doniesienia dziennikarza potwierdził dyrektor sportowy Lecce Pantaleo Corvino. - Mogę potwierdzić. Pierret będzie piłkarzem Lecce od przyszłego sezonu - powiedział na konferencji prasowej. Pomocnik trafi do Włoch w czerwcu po wygaśnięciu umowy.

Z pewnością niewiele osób wie, że Balthazar Pierret jest wychowankiem polskiej akademii. Francuz pierwsze kroki w piłce stawiał w Escoli Warszawa. "Balthazar trenował u nas od 3 lat, posiadał profesjonalny kontrakt i był wyróżniającym się zawodnikiem rocznika 2000, strzelał mnóstwo bramek i był świetnym asystentem" - pisała o nim akademia w 2017 roku.

Następnie przeniósł się do OGC Nice. W kolejnych latach występował w US Boulogne i rumuńskim FC Dinamo 1948. We wspomnianym wcześniej Quevilly-Rouen gra od 2022 roku. W bieżącym sezonie jest ważnym zawodnikiem drużyny. Ma na koncie 20 występów i jednego gola.

Po 23 kolejkach Lecce zajmuje 13. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 24 punktów. Kolejny mecz rozegra w najbliższą niedzielę. Tego dnia o godzinie 15:00 zmierzy się na wyjeździe z Bologną.