Alarm dla Skorupskiego. Włosi wszystko wyliczyli. Nie jest dobrze

Bologna przez lata była symbolem przeciętności. Zmarły rok temu Sinisa Mihajlović, kolorowy ptak bałkańskiej piłki, nie potrafił wykrzesać z drużyny czegoś ekstra. Ta sztuka udała się jednak jego następcy. Thiago Motta przejął przeciętną drużynę we wrześniu 2022 roku, a dziś ma zespół, który realnie myśli o europejskich pucharach, a nawet marzy o Lidze Mistrzów.

Po 22 kolejkach Bologna ma 36 punktów i jest piąta, tracąc do Atalanty Bergamo zaledwie trzy "oczka". W ostatnim czasie posypała się jednak defensywa zespołu, której do niedawna ostoją był Łukasz Skorupski. Ale dziś polski bramkarz przestał być tak pewnym punktem, jak kiedyś.

- Skorupski już nie jest nie do pokonania. W ostatnich pięciu meczach wpuścił 10 goli. Po mocnym początku sezonu traci coraz więcej goli. Jeszcze kilka tygodni temu Bolonia miała defensywę zbliżoną do Interu i Juventusu. (...) Dwa stracone gole w ostatnim meczu z Sassuolo (4:2), to dzwonek alarmowy dla drużyny, której obrona trzeszczy coraz bardziej. Zrzucenie wszystkiego na nr. 28 [czyli Skorupskiego - red.] byłoby błędem, bo stracone bramki są winą całej obrony. Jednak przed Thiago Mottą żmudne zadanie przywrócenia defensywy do wysokiego poziomu z początku sezonu - donosi dziennik "Resto del Carlino".

32-letni Skorupski występuje w Bolonii od 2018 roku, gdy odszedł z Romy. W klubie ze Stadio Renato Dall'Ara rozegrał już 203 mecze. Wpuścił w tym czasie 295 bramek, a 47 razy zachował czyste konto. Piłkarzem Bolonii jest także Kacper Urbański, 19-letni pomocnik.